El calendario de pagos de las Becas Progresar comienza el 10 de febrero.

Si sos uno de los beneficiarios del programa Becas Progresar, ya podés empezar a prepararte para recibir el pago correspondiente a febrero de 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles importantes, y es fundamental que sepas cuándo y cuánto vas a cobrar.

Las Becas Progresar siguen siendo fundamentales para miles de estudiantes en todo el país, y febrero no va a ser la excepción. A continuación, te dejamos toda la información actualizada para que no te quede ninguna duda.

¿De cuánto es el aumento de las Becas Progresar en febrero?

Una de las preguntas más frecuentes entre los beneficiarios es si habrá o no un aumento en los montos de las Becas Progresar. Para este mes de febrero, la respuesta es que no va a haber un ajuste en la cifra que venían recibiendo el año anterior.

Si bien en el año 2024 se produjo un aumento significativo, las autoridades afirmaron que el monto se mantiene igual para febrero de 2025.

El valor oficial de la beca es de $35.000, pero, como ya es habitual, ANSES aplica descuentos a esa cifra, y lo que realmente vas a recibir en total $28.000.

Es muy importante tener en cuenta que esta es la cantidad final, y no hay modificaciones por el momento. No obstante, siempre es recomendable estar atento a cualquier comunicado oficial por si hay cambios en el futuro cercano.

¿Cuándo cobrás las Becas Progresar en febrero de 2025?

El calendario de pagos de las Becas Progresar para el mes de febrero ya está establecido. ANSES organizó las fechas de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario, para facilitar los pagos y evitar aglomeraciones.

Los montos de las Becas Progresar se mantienen sin cambios para febrero 2025.

Te dejamos el calendario de pagos:

Documentos terminados en 0 y 1: Lunes 10 de febrero

Lunes 10 de febrero Documentos terminados en 2 y 3: Martes 11 de febrero

Martes 11 de febrero Documentos terminados en 4 y 5: Miércoles 12 de febrero

Miércoles 12 de febrero Documentos terminados en 6 y 7: jueves 13 de febrero

jueves 13 de febrero Documentos terminados en 8 y 9: viernes 14 de febrero

Es fundamental que verifiques bien la terminación de tu documento para no perder la fecha de cobro. Recordá que ANSES no permite la acumulación de pagos, por lo que, si no cobrás en la fecha asignada, podrías perder el derecho a esa beca hasta el próximo mes.

¿Qué hacer si no recibís el pago?

Si notás que no se efectúa el pago en la fecha que te corresponde, lo primero que tenés que hacer es verificar que cumplas con todos los requisitos del programa y que tu información personal esté actualizada en la plataforma de ANSES.

Si todo está en orden y todavía no recibiste el dinero, entonces, podés comunicarte con el organismo a través de los canales oficiales, como su sitio web o el teléfono de atención al público.

Además, si te encontrás con algún problema específico, como un error en el monto que se te pagó o algún tipo de duda sobre los descuentos aplicados, te sugerimos que te acerques a las oficinas de ANSES para obtener asesoramiento directo.