Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo se cobra en febrero 2025

Pensiones no contributivas: el monto que se cobra con el bono.

En febrero de 2025, las pensiones y jubilaciones gestionadas por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben un aumento del 2,7%, correspondiente a la actualización jubilatoria basada en el índice de inflación publicado por el Indec. Este ajuste refleja el incremento de precios registrado en diciembre de 2024. Además, el Gobierno continúa otorgando el bono extraordinario, que se paga en su totalidad a quienes perciben los haberes mínimos, complementando las prestaciones mensuales.

El porcentaje de incremento se calcula con dos decimales, lo que permite determinar el monto exacto actualizado para cada prestación.

ANSES: cuánto se cobra de pensiones no contributivas.

Las pensiones no contributivas quedan de la siguiente manera en febrero

Pensiones no contributivas (PNC)

Por invalidez, vejez o personas con VIH/Hepatitis B o C:

$191.160,55 + bono de $70.000 = $261.160,55 .

+ bono de = . Para madres de siete o más hijos:

$273.086,50 + bono de $70.000 = $343.086,50.

Jubilación mínima

$273.086,50 + bono de $70.000 = $343.086,50.

Jubilación máxima

$1.837.613,62 (sin bono).

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

$218.469,20 + bono de $70.000 = $288.469,20.

Cuánto cobro de pensión en febrero.

Qué son las Pensiones No Contributivas

La pensión no contributiva por invalidez es una suma de dinero que pueden cobrar mensualmente las personas que tienen problemas de salud o se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Se llama no contributiva porque la podés cobrar aunque no hayas hecho aportes.

Para acceder a la pensión no contributiva por invalidez tenés que cumplir los siguientes requisitos:

Tener problemas de salud o vulnerabilidad social. Para probar esto tenés que presentar el Certificado Médico Oficial (CMO) y la evaluación socioeconómica realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad. Podés consultar el formulario de Certificado Médico Oficial y los criterios de determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad acá.

No tener trabajo formal y tampoco estar inscripto en el Régimen General o Simplificado vigente.

Ser una persona argentina nativa, naturalizada o residente en el país. Tenés que presentar el DNI para demostrar la identidad, edad y nacionalidad. Si sos extranjero o extranjera tenés que demostrar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.

No ser beneficiario o beneficiaria de un régimen de previsión, retiro o pensión de carácter contributivo o no contributivo.

Si sos una persona menor de edad: no tenés que tener parientes que estén obligados u obligadas legalmente a darte alimentos. En este caso, se tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los o las parientes y su grupo familiar.

No tener bienes, ingresos ni recursos suficientes. La Agencia Nacional de Discapacidad establece los criterios socioeconómicos para demostrar este requisito.

No estar detenida o detenido en establecimientos penitenciarios.

Cómo gestionar la jubilación en la Anses

Para tramitar la jubilación en la Anses, es necesario seguir estos pasos: