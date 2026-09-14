ANSES confirmó el bono para jubilados: quiénes lo cobran en septiembre

El bono de septiembre alcanza a jubilados con haberes más bajos.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en septiembre un aumento del 2,1% y, en determinados casos, un bono extraordinario de $70.000.

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El refuerzo está destinado a quienes perciben los haberes más bajos y se suma al incremento previsto por la fórmula de movilidad vigente.

Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES

El bono extraordinario alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Para acceder al monto completo de $70.000, el requisito es cobrar hasta un haber mínimo, que durante septiembre se ubica en $428.591.

En el caso de quienes reciben una jubilación superior a la mínima, el refuerzo no necesariamente será de $70.000. El organismo establece un monto proporcional para que el ingreso total llegue hasta $498.591. Por encima de ese último monto, los jubilados no recibirán el bono extraordinario correspondiente a septiembre.

Cuánto cobran los jubilados con el bono

Durante septiembre, las jubilaciones y pensiones vuelven a aumentar de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación registrada por el INDEC dos meses antes.

En esta oportunidad, el incremento será del 2,1%, al que se suma el refuerzo extraordinario para quienes cumplen con las condiciones establecidas para recibirlo. De esta manera, quienes cobran el haber mínimo y acceden al bono completo incorporarán los $70.000 adicionales a su ingreso mensual, mientras que otros beneficiarios podrán recibir un refuerzo menor.

El calendario de pagos de ANSES se organiza por la terminación del DNI.

Cuándo cobran el bono los jubilados

El calendario de pagos para quienes cobran haberes mínimos comienza el 8 de septiembre y se organiza según la terminación del DNI.

DNI terminado en 0: 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

En este grupo se encuentran quienes perciben el haber mínimo y tienen derecho al bono completo de $70.000.

Cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

Para los jubilados que reciben haberes superiores al mínimo, el cronograma comienza después y contempla fechas diferentes según la terminación del documento.

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

En estos casos, el beneficiario puede recibir un bono variable para alcanzar el monto establecido de $498.591, siempre que su haber se encuentre dentro del límite previsto. Quienes superen esa suma no recibirán el refuerzo extraordinario de ANSES durante septiembre.