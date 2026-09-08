AUH septiembre 2026: fechas de cobro y calendario de pagos de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de septiembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como ocurre habitualmente, las fechas se distribuyen de acuerdo con el último número del DNI de cada titular.

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Este mes, además, la prestación tiene una actualización del 2,11%, correspondiente al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. De esta manera, el incremento de septiembre refleja la variación de precios registrada en julio.

Los primeros en cobrar son los beneficiarios con documentos terminados en 0, mientras que el cronograma continuará durante las próximas jornadas hasta completar todas las terminaciones.

AUH septiembre 2026: calendario de pagos de ANSES

El cronograma de cobro de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo para septiembre quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

De esta manera, el calendario se extiende desde el 8 hasta el 21 de septiembre, de acuerdo con la terminación del documento.

Calendario de ANSES

Cuánto se cobra de AUH en septiembre 2026

Junto con el nuevo calendario, los titulares reciben en septiembre el aumento del 2,11% establecido por la fórmula de movilidad. Con la actualización, el valor general de la Asignación Universal por Hijo asciende a $154.026,94. Sin embargo, ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación, por lo que el pago directo es de $123.221,55 por hijo.

El 20% restante queda retenido y se paga posteriormente una vez que el titular presenta la Libreta AUH y acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, en tanto, tiene un pago mensual del 80% de $401.226,62, mientras que la Asignación por Embarazo también queda en $123.221,55 mensuales.

Quiénes pueden cobrar la AUH

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que tengan hijos menores de 18 años a cargo y se encuentren dentro de alguno de los grupos contemplados por ANSES. Pueden acceder quienes estén desocupados, trabajen en la economía informal o sin aportes, sean trabajadores de casas particulares o estén inscriptos como monotributistas sociales.

En el caso de hijos con discapacidad, no rige el límite de edad previsto para la prestación general.

Calendario de ANSES cuándo pagan prestaciones

Qué es la Libreta AUH y por qué hay que presentarla

Los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH para acceder al porcentaje de la asignación que ANSES retiene todos los meses. A través de este documento se acredita el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

El trámite puede iniciarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijos" se encuentra la opción "Libreta AUH", donde el titular puede verificar si existe información pendiente.

En caso de que falten datos, es necesario generar el formulario, completarlo en el establecimiento educativo o centro de salud correspondiente y posteriormente cargarlo nuevamente en Mi ANSES para finalizar la presentación.