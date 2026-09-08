Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 8 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene en marcha el calendario de pagos de septiembre y hoy, martes 8 de septiembre, hay un grupo de beneficiarios que ya pueden cobrar. Si estás entre los jubilados y pensionados que esperan la respuesta a “cuándo cobro” o si cobrás la AUH, esta nota resume quiénes tienen fecha de cobro hoy.

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El cronograma de hoy se ordena según la terminación del DNI. Además de repasar las prestaciones que se acreditan este martes, detallamos los montos vigentes y el bono extraordinario que se paga junto con los haberes más bajos.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 0.

Haber mínimo: $428.633

Bono extraordinario: $70.000

Total para la mínima: $498.633

Pensiones No Contributivas (PNC)

Hoy cobran los titulares de PNC con DNI terminado en 0 y 1. El bono de $70.000 se acredita junto con la prestación, sin trámite previo.

PUAM

Hoy cobran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 0.

Haber PUAM: $342.873

Bono extraordinario: $70.000

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 0.

AUH por hijo: $154.031

Se deposita el 80%: $123.225 ; el 20% restante queda retenido hasta presentar la Libreta AUH

; el 20% restante queda retenido hasta presentar la Libreta AUH La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH, según la cantidad de hijos

SUAF

Hoy cobran los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares por medio del SUAF y tienen DNI terminado en 0.