ANSES activa el pago de $376.600: quiénes cobran y cuándo en agosto por DNI

ANSES comienza el 24 de agosto el pago de la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar el lunes 24 de agosto la Prestación por Desempleo correspondiente a este mes. El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que perdieron su empleo y cumplen con determinados requisitos de aportes. El monto puede llegar a $376.600.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La asistencia está dirigida a personas que quedaron sin trabajo en distintas circunstancias. Entre ellas se encuentran los despidos sin causa justa, la finalización de un contrato laboral y el cierre o quiebre de la empresa donde se desempeñaban.

También pueden solicitarla quienes hayan dejado su empleo por una causa considerada justificada. Sin embargo, no alcanza con encontrarse desempleado: para recibir esta prestación es necesario contar con una determinada cantidad de aportes realizados antes de la pérdida del puesto.

En el caso de los trabajadores permanentes, se exige haber reunido al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años. Para quienes tuvieron trabajos eventuales o de temporada, el requisito es diferente: deben acreditar un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos tres años y más de 90 días de actividad durante el último año.

De cuánto es el pago de ANSES en agosto

El monto que recibe cada beneficiario no es idéntico, ya que la prestación se determina tomando como referencia el 75% del mejor sueldo bruto percibido durante los últimos seis meses de trabajo. Aun así, existen topes que condicionan cuánto se puede cobrar.

Para agosto, esos límites están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cuyo valor oficial será de $376.600. De esta manera, la Prestación por Desempleo tendrá un piso equivalente al 50% del salario mínimo y un techo que no podrá superar el 100%.

Así, el monto mínimo de la asistencia será de $188.300, mientras que el máximo llegará a $376.600. El importe final dependerá de la situación laboral y salarial de cada persona que acceda al beneficio.

El beneficio contempla distintos montos según el salario previo del trabajador.

Cuándo cobro la Prestación por Desempleo

ANSES estableció un cronograma de pagos para agosto organizado según el último número del DNI. El calendario comienza el lunes 24 y se extiende durante toda la última semana del mes.

Las personas cuyo DNI termine en 0 o 1 cobrarán el 24 de agosto. Quienes tengan documentos finalizados en 2 o 3 recibirán el pago el 25, mientras que los terminados en 4 o 5 tendrán asignada la fecha del 26 de agosto.

Por su parte, los beneficiarios con DNI terminados en 6 o 7 cobrarán el jueves 27 de agosto. Finalmente, quienes tengan documentos que terminen en 8 o 9 recibirán la Prestación por Desempleo el viernes 28 de agosto.

De esta forma, durante cinco jornadas consecutivas, ANSES concretará los pagos de agosto para las personas desempleadas que cumplen las condiciones previstas. El valor de la asistencia dependerá de los ingresos laborales previos, dentro de los límites establecidos para este mes.