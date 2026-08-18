PNC de ANSES con aumento: de cuánto es en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre un nuevo aumento sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización será del 2,1%, en línea con el último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos montos se encuentran vinculados al haber mínimo jubilatorio. De esta manera, los beneficiarios comenzarán a percibir los nuevos valores con el calendario de pagos correspondiente a septiembre.

Además, para las prestaciones de menores ingresos continuará el bono de $70.000, que se suma al haber mensual pero no forma parte de la base sobre la que se calcula la movilidad.

Aumento de pensiones de ANSES

PNC de ANSES: cuánto se cobra en septiembre 2026

Con el incremento del 2,1%, la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, equivalente al 70% de la jubilación mínima, quedará en $300.043,24. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso bruto total ascenderá a $370.043,24 durante septiembre. Según los valores difundidos, luego de los descuentos correspondientes, el monto neto estimado será de $361.041,94.

De esta manera, los montos quedan de la siguiente forma:

PNC por Invalidez Laboral sin bono: $300.043,24.

$300.043,24. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. PNC con bono: $370.043,24.

$370.043,24. Monto neto estimado: $361.041,94.

Cuánto aumenta la PNC en septiembre

El aumento que recibirán los titulares de Pensiones No Contributivas será del 2,1% sobre el haber base. La actualización responde al actual mecanismo de movilidad previsional, por el cual los haberes administrados por ANSES se ajustan de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%, porcentaje que se trasladará a las prestaciones correspondientes a septiembre. El bono de $70.000 no recibe ese incremento, ya que se trata de un refuerzo adicional al haber y no se actualiza automáticamente mediante la fórmula de movilidad.

Aumento del PNC en septiembre

Cuánto cobra la PUAM en septiembre 2026

La actualización también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima. Con el aumento, el haber base será de $342.906,56. Si se agrega el bono de $70.000, el ingreso bruto llegará a $412.906,56.

Tras los descuentos correspondientes, el monto neto estimado será de $402.619,36.

Cuánto queda la jubilación mínima en septiembre

El aumento del 2,1% también llevará el haber mínimo jubilatorio a $428.633,20 en septiembre. Con el refuerzo de $70.000, los jubilados que cobran la mínima percibirán un ingreso bruto total de $498.633,20. En tanto, la jubilación máxima se ubicará en $2.884.295,54 brutos.

La actualización también llegará a distintas asignaciones administradas por el organismo previsional. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $154.031 por hijo menor de 18 años, mientras que la AUH por hijo con discapacidad alcanzará los $501.537.

Así, el dato de inflación de julio impactará desde septiembre sobre el conjunto de las principales prestaciones de ANSES, incluidas las PNC, la PUAM, las jubilaciones y las asignaciones sociales.