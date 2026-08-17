Pensiones No Contributivas (PNC): quiénes pueden perder el beneficio en agosto 2026

Las Pensiones No Contributivas (PNC) continúan abonándose durante agosto a través de ANSES, pero sus titulares deben cumplir una serie de condiciones para mantener el beneficio.

Estas prestaciones están destinadas a distintos grupos que se encuentran en situaciones específicas y, a diferencia de las jubilaciones contributivas, no requieren necesariamente haber realizado aportes previsionales. Sin embargo, su continuidad está condicionada al mantenimiento de los requisitos que permitieron acceder a ellas.

Por ese motivo, pueden realizarse controles y verificaciones sobre los beneficiarios. Si se detectan cambios en la situación personal, socioeconómica o en las condiciones que dieron origen a la pensión, el pago puede ser suspendido o incluso darse de baja, según corresponda.

Pensiones ANSES: cuándo cobro

PNC: quiénes pueden perder el beneficio en agosto 2026

Las Pensiones No Contributivas comprenden diferentes prestaciones, entre ellas las destinadas a personas con invalidez laboral, madres de siete o más hijos y adultos mayores, entre otros casos contemplados por la normativa. Cada una establece requisitos particulares que deben mantenerse después de haber obtenido el beneficio.

Entre las situaciones que pueden derivar en una revisión, suspensión o baja de una PNC se encuentran:

Cambios en la situación socioeconómica del titular que impliquen dejar de cumplir las condiciones exigidas.

del titular que impliquen dejar de cumplir las condiciones exigidas. Modificaciones en la condición que dio origen a la pensión .

. Incumplimiento de alguno de los requisitos específicos correspondientes al tipo de PNC.

Irregularidades detectadas durante los controles realizados sobre la prestación.

realizados sobre la prestación. Permanecer más de 90 días consecutivos fuera de la Argentina, cuando resulte aplicable el requisito de permanencia.

Ante alguna de estas situaciones, el organismo puede interrumpir temporalmente las acreditaciones mientras verifica si corresponde mantener, reactivar o finalizar el beneficio.

ANSES: cómo se si cobro pensión

Qué pasa con la PNC si salgo del país por más de 90 días

Uno de los puntos que deben tener especialmente en cuenta los beneficiarios es la permanencia en el exterior. Los titulares alcanzados por esta condición que permanezcan más de 90 días consecutivos fuera del país pueden sufrir la suspensión de la PNC.

El período comienza a computarse desde la salida de la Argentina. Por ese motivo, quienes planifiquen viajes prolongados deben considerar este límite para evitar inconvenientes con la prestación. Una vez detectada la situación, las acreditaciones pueden quedar interrumpidas hasta que se regularice el caso correspondiente.

ANSES: qué hacer si suspendieron una Pensión No Contributiva

Si el dinero no aparece depositado en la fecha habitual, el primer paso es determinar si se produjo una suspensión de la prestación o si se trata de un haber que no fue acreditado. Cuando el problema corresponde a un mensual impago, puede utilizarse el formulario Reclamo de Haberes Impagos (PS 6.5), según corresponda al caso.

También existe la posibilidad de iniciar una gestión digital. El beneficiario puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y buscar la opción correspondiente a Activación/Repago para reclamar una prestación suspendida o un mensual no cobrado. Si el inconveniente no puede resolverse de manera virtual, se puede solicitar un turno para recibir atención presencial y presentar la documentación necesaria.

Cuándo se cobran las PNC en agosto 2026

El calendario de agosto se organizó según la terminación del DNI del beneficiario. Los pagos se realizaron entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Quienes no hayan recibido el depósito en la fecha correspondiente pueden consultar el estado de su prestación a través de los canales digitales de ANSES para conocer si existe una suspensión o un problema puntual con la acreditación.