ANMAT prohibió la venta de un suplemento dietario y hay alerta por los efectos en la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en todo el país del suplemento dietario “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize”, marca Wondercow, por tratarse de un producto ilegal que no cumplió con el procedimiento de importación exigido por la normativa alimentaria vigente.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 5719/2025, en la que se detalla que el producto no cuenta con antecedentes de ingreso oficial al país ni registro sanitario, lo que impide su elaboración, fraccionamiento y comercialización en el territorio nacional. El suplemento, presentado en envases de 120 gramos, se promocionaba activamente en plataformas de venta en línea dirigidas a consumidores argentinos.

La investigación se inició tras la consulta de un particular, que derivó en la intervención del Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL). El organismo solicitó a la Dirección de Fiscalización y Control información sobre el origen y legalidad del producto. El Servicio de Autorización Sanitaria de Alimentos para el Comercio Exterior confirmó que no existen registros de ingreso oficial, lo que implica ausencia de controles regulatorios.

“Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina”, señala el comunicado oficial.

El caso fue notificado en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del SIFeGA, y se solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización la evaluación de acciones para restringir su circulación digital. La disposición fue firmada por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio, y comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Reincidencias y antecedentes: los productos que fueron prohibidos

La resolución se suma a una serie de medidas similares adoptadas por ANMAT en los últimos meses. Hace dos semanas, se prohibió la venta del suplemento “DOPA MUCUNA, NOW Brain Support” por carecer de registro de importación y comercialización. En junio, se restringió la circulación de varios productos de la firma Natulife -como citrato de magnesio, citrato de potasio, ácido ascórbico y colágeno hidrolizado- por incumplimientos en los rótulos y registros.