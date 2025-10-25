Lo vas a escuchar más en primavera: el pájaro colorido que llena de música los días soleados

Argentina no solo destaca por la variedad de ecosistemas dentro del territorio sino también por la vasta cantidad de especies que habitan en ella. Y entre el grupo de las aves, el pájaro que más destaca es el jilguero dorado, reconocido por su habitual y llamativo cantar.

Vive en diferentes zonas de nuestro país, pero mayormente en áreas rurales, bosques y selvas del norte como en Chaco y Corrientes.

Cómo es el jilguero dorado, el llamativo pájaro cantor que habita en territorio argentino

El jilguero dorado es un ave diminuta: mide tan sólo 13 centímetros. Así y todo se hace notar no solo por su canto, también por su atractivo color amarillo, aunque entre machos y hembras hay diferencias en cuanto al tono.

Mientras la hembra presenta un plumaje más opaco, el macho posee un amarillo más vibrante tanto en el pecho como en el vientre. Según la investigadora de la UBA, Viviana Massoni, los machos cambian el color con la edad: "Durante su primer año de vida, a simple vista tienen el mismo dorso marroncito y la parte ventral blancuzca. Son los llamados machos blancos. Recién durante su segundo año de vida mudan al plumaje amarillo y vistoso que la gente reconoce en los machos amarillos”.

El canto de los jilgueros dorados

Además del color, el jilguero dorado sobresale por su especial manera de cantar: el sonido que genera es afable, dulce y, sobre todo, melodioso. De hecho, es el más reconocido de todas las zonas rurales argentinas.

Los expertos sostienen que es un ave social, vive solo o en pareja, aunque también puede mezclarse con otras especies como gorriones y tordos.

En general, construye nidos en forma de copa en algún hueco que encuentre en árboles, caños o postes. Asimismo, el jilguero dorado puede reutilizar el nido de alguna otra ave. Por otra parte, en cuanto a su alimentación, el jilguero dorado suele comer semillas y granos. También insectos y algunos frutos.

En la Argentina, está prohibida su captura ilegal, ya que esto atenta contra la conservación del ecosistema natural y la biodiversidad.