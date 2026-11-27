Frente a episodios de precipitaciones abundantes e inundaciones que puede causar el fenómeno meteorológico conocido como "El Niño", desde el INTA difundieron varias pautas orientadas a reforzar el manejo en la cría de gallinas con el fin de resguardar a las aves, evitar cuadros sanitarios y sostener la actividad, en especial en establecimientos a pequeña escala.

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De esta manera, el anegamiento, la humedad sostenida y una circulación deficiente del aire pueden deteriorar las condiciones del gallinero y afectar el bienestar animal. Por ello, el técnico de la Agencia de Extensión Rural de Ituzaingó (Corrientes), Carlos Escobar Cuenca, remarcó que inspeccionar la infraestructura, sostener seca la cama y resguardar tanto el alimento como el agua resultan claves para disminuir pérdidas productivas.

Infraestructura, drenaje y ventilación del gallinero

Según explicó, anticiparse a las lluvias más fuertes, impedir la entrada de agua y asegurar un sector seco y resguardado ayuda a bajar los riesgos sanitarios. El especialista indicó que conviene revisar con antelación techos, paredes y pisos para detectar filtraciones, goteras o roturas estructurales.

Entre las acciones de acondicionamiento físico se destacan:

Barreras y cortinas: Colocar zócalos en la base del gallinero para frenar el ingreso de agua y emplear cortinas que atajen la lluvia y el viento sin bloquear el recambio de aire.

Desagües y escurrimiento: Mantener libres los drenajes y perfeccionar el escurrimiento perimetral para que no se formen charcos ni barro alrededor de los módulos.

Ventilación equilibrada: Combinar el resguardo frente al agua con una ventilación adecuada, buscando que no entre lluvia y que la humedad no quede retenida en el interior.

Alimento, cama seca y seguimiento diario de las aves

Durante los días de lluvia, el manejo del alimento y del piso requiere controles constantes para evitar problemas digestivos o sanitarios:

Acopio protegido: Contar con reservas de alimento guardadas en espacios secos y elevados, sin contacto directo con el suelo y al abrigo de la humedad para impedir que se arruinen.

Agua y cama: Garantizar agua de bebida limpia y segura en todo momento, conservar seca la cama del gallinero, proteger el material de reposición y retirar a tiempo las zonas húmedas.