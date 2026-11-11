Alerta amarilla del SMN: rigen advertencias por fuertes tormentas, ráfagas y granizo en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para cinco provincias del país y advirtió sobre la llegada de un frente de inestabilidad que afectará este miércoles a distintas localidades del litoral y del norte argentino.

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El fenómeno se sentirá con fuerza en Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Jujuy. En estas provincias se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.

Según la entidad, las condiciones más adversas se desarrollarán entre la mañana y la tarde del miércoles. Los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre los 20 y los 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual si se formaran núcleos de tormenta de mayor intensidad.

Las provincias afectadas

El avance del frente inestable tendrá diferentes momentos de impacto según la región. Según el SMN, durante las primeras horas del día las condiciones más comprometidas se concentrarán en el norte de Entre Ríos, la zona central de Formosa y distintas zonas de Corrientes.

Hacia la tarde, las tormentas se desplazarán y tendrán como principales áreas de afectación el sur de Misiones y el centro de Jujuy. En Corrientes, persistirá la inestabilidad durante gran parte de la jornada.

El SMN señaló además que las precipitaciones podrían presentarse en períodos cortos y con intensidad, por lo que no se descarta que algunas zonas registren acumulados superiores a los previstos en un primer momento.

Recomendaciones para afrontar el alerta amarilla

El nivel amarillo del alerta meteorológico indica la posibilidad de que se presenten fenómenos con capacidad de generar inconvenientes y provocar daños o interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. Por este motivo, desde el SMN recomiendan mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico a través de fuentes oficiales y tomar precauciones mientras perduren las tormentas.

Entre las principales medidas de prevención se aconseja evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También se recomienda mantenerse lejos de puertas y ventanas, buscar refugio en construcciones cerradas si se está al aire libre y evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.

El alerta no implica que las tormentas vayan a afectar de la misma manera a todas las localidades alcanzadas, pero la suma de lluvias intensas, ráfagas y la posibilidad de granizo obligan a seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.