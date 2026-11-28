Este fin de semana estará marcado por las altas temperaturas en el AMBA y varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de cara a un fin de semana marcado por el calor intenso en la franja central del país. La advertencia abarca tanto a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano como al centro, norte y oeste del territorio bonaerense, además de extenderse hacia el centro y este de La Pampa y el centro y noreste de Mendoza.

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En la capital porteña y los partidos del Gran Buenos Aires, este sábado arrancó con cielo despejado y una temperatura mínima elevada de 26 grados. Con el correr de las horas aumentará levemente la nubosidad y el termómetro trepará hasta una máxima de 33 grados, acompañado por vientos suaves de hasta 12 kilómetros por hora.

El pico térmico de este episodio llegará el domingo 29 de noviembre, jornada en la que se aguardan marcas de entre 23 y 34 grados en toda la región metropolitana. Durante ese día predominará el cielo parcialmente nublado y el viento ganará algo más de intensidad hacia la tarde, con ráfagas que podrían ubicarse en torno a los 22 kilómetros por hora.

Grupos de riesgo y medidas de prevención ante el calor

Desde el organismo nacional advirtieron que los valores térmicos pronosticados conllevan un efecto leve a moderado en la salud y pueden resultar peligrosos, sobre todo para los sectores más vulnerables de la población. Dentro de los grupos que demandan especial atención se encuentran los niños y niñas, las personas mayores de 65 años, las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Para atravesar ambas jornadas sin sobresaltos, la pauta principal consiste en sostener una hidratación constante a lo largo del día, tomando agua de manera frecuente sin esperar a sentir sed. Asimismo, se aconseja permanecer en ambientes frescos o bien ventilados durante las franjas horarias de mayor radiación y calor.

Calor extremo.

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