Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y actualización de las 03:00
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada con 22° y visibilidad ideal
La madrugada en Capital Federal se mantiene estable y con el cielo despejado. Según el registro oficial de las 04:00, la temperatura actual es de 22° y la sensación térmica de 21 °C, en un contexto de 0% de probabilidad de lluvia y 0% de nubosidad.
La humedad se ubica en 54%, con un punto de rocío de 13 °C. La visibilidad es excelente: alcanza los 50 km, no hay niebla y el viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de 20 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se sitúa en 4100 m.
Con estas condiciones, el clima en Capital Federal ofrece una madrugada despejada y sin lluvias, ideal para quienes circulan temprano. El pronóstico del tiempo seguirá actualizándose en el liveblog para conocer cómo evoluciona la jornada.
Capital Federal: madrugada despejada, 22° y sin lluvia a las 04:00
La madrugada de este sábado 28 de noviembre en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 22°, de acuerdo con el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 21 °C, por lo que el aire se mantiene agradable pese a la hora.
Las condiciones son de estabilidad: la humedad llega al 54%, el punto de rocío se ubica en 13 °C y la nubosidad es del 0%. La probabilidad de lluvia es de 0% en el arranque de la jornada.
El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h. La visibilidad es de 50 km y no se reporta niebla. La presión atmosférica es de 1014 hPa, mientras que la cota de nieve se encuentra en 4100 m.
Con este panorama, el clima en Capital Federal muestra una madrugada despejada y sin lluvia. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo para conocer cómo siguen las condiciones.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 22° y visibilidad ideal
El clima en Capital Federal arranca esta madrugada con cielo despejado y una temperatura actual de 22°, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 21 °C y la humedad se ubica en el 54%.
No hay probabilidad de lluvia: el pronóstico del tiempo indica 0% y la nubosidad es del 0%. El punto de rocío marca 13 °C, la visibilidad alcanza los 50 km y no se registra niebla.
El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve está en 4100 m. Una madrugada con muy buena visibilidad en la ciudad.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 23° y sin lluvia
El clima en Capital Federal arranca la madrugada con cielo despejado y una temperatura actual de 23°, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 22 °C y la humedad llega al 60%, con una probabilidad de lluvia del 0%.
El pronóstico del tiempo se mantiene estable en el arranque de la jornada: el punto de rocío está en 15 °C, la nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza los 50 km. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h, la presión atmosférica marca 1014 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 4100 m.
A las 03:00, Capital Federal tiene cielo despejado y 23°C: el pronóstico en vivo
Capital Federal registra en la madrugada de este sábado un cielo completamente despejado y una temperatura de 23°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 22°C, lo que brinda una madrugada agradable.
La humedad se mantiene en un 60% y el punto de rocío en 15°C, mientras que la nubosidad es del 0%. No se esperan lluvias: la probabilidad es del 0% y no hay niebla.
El viento promedio es de 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h. La visibilidad es excelente, de 50 km, y la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa. La cota de nieve se mantiene en 4100 m.
Para quienes salen temprano, las condiciones son ideales: cielo despejado, temperatura estable y sin precipitaciones. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en nuestro liveblog.
La madrugada en Capital Federal: cielo despejado, 23° y sin lluvia
El clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 23°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 22 °C, mientras que la humedad alcanza el 60% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica nubosidad 0%, visibilidad de 50 km y viento medio de 10 km/h, con ráfagas de 20 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa, el punto de rocío está en 15 °C, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 4100 m.
Capital Federal a las 03:00: cielo despejado, 23° y 0% de lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 23°. La sensación térmica es de 22 °C, mientras que la humedad alcanza el 60% y el punto de rocío se ubica en 15 °C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también marca 0%. La visibilidad llega a 50 km, el viento medio es de 10 km/h con ráfagas de 20 km/h, y la presión atmosférica registra 1014 hPa. No hay niebla y la cota de nieve está en 4100 m.