La madrugada en Capital Federal se mantiene estable y con el cielo despejado. Según el registro oficial de las 04:00, la temperatura actual es de 22° y la sensación térmica de 21 °C, en un contexto de 0% de probabilidad de lluvia y 0% de nubosidad.

La humedad se ubica en 54%, con un punto de rocío de 13 °C. La visibilidad es excelente: alcanza los 50 km, no hay niebla y el viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de 20 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se sitúa en 4100 m.

Con estas condiciones, el clima en Capital Federal ofrece una madrugada despejada y sin lluvias, ideal para quienes circulan temprano. El pronóstico del tiempo seguirá actualizándose en el liveblog para conocer cómo evoluciona la jornada.