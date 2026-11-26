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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 26 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Madrugada fría en Capital Federal: 17° con sensación de 13° y ráfagas de 36 km/h
Arranca la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires con el cielo totalmente despejado y una temperatura que se sostiene en 17°, según el registro oficial de las 03:00. Un dato clave para quienes salen temprano: la sensación térmica es de 13 °C, cuatro grados por debajo del termómetro, por el empuje constante del viento.
Ese viento corre a 16 km/h de intensidad media, pero con ráfagas de hasta 36 km/h que se hacen sentir en las esquinas y en los corredores más abiertos. La humedad es del 49% y el punto de rocío marca 6 °C, valores que explican esa sensación de aire seco y cortante típica de las primeras horas.
El resto de las variables acompaña un panorama completamente estable: 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 0% y visibilidad de 55 km, una de las marcas más altas del día. No hay niebla ni bancos de neblina que compliquen la circulación, y la presión atmosférica de 1023 hPa confirma el dominio de un aire firme y sin sobresaltos.
La cota de nieve se ubica en 3400 m, de modo que no habrá novedades en ese frente. Para la ciudad, entonces, la postal es simple: cielo despejado, fresco de madrugada y viento con ráfagas. Un pronóstico del tiempo sin lluvia a la vista, ideal para moverse con abrigo liviano y una campera que corte el viento. Seguimos actualizando el clima en Capital Federal hora a hora.
Cielo despejado en Capital Federal: 17° con sensación térmica de 13° por las ráfagas
El clima en Capital Federal arranca este bloque con un dato que llama la atención: el termómetro marca 17 °C a las 03:00, pero la sensación térmica cae a 13 °C. El cielo despejado y una nubosidad del 0% explican por qué el frío se siente más intenso de lo que indica el registro oficial.
El viento sopla con una velocidad media de 16 km/h y ráfagas de hasta 36 km/h, el factor clave detrás de esa diferencia de cuatro grados. La humedad se ubica en 49% y el punto de rocío en 6 °C, valores que mantienen la mañana seca y sin formación de neblina.
La visibilidad es excelente: 55 km sin obstáculos, con niebla descartada. La probabilidad de lluvia es del 0% y la presión atmosférica se sostiene en 1023 hPa, en línea con un panorama estable para las próximas horas en la ciudad.
En tanto, la cota de nieve se registra a 3400 m, un dato de referencia para la cordillera. Con este combo de cielo despejado, ráfagas activas y sensación térmica baja, conviene salir abrigado: el pronóstico del tiempo en Capital Federal sigue sin amenazas de lluvia, pero el viento no da tregua.