Arranca la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires con el cielo totalmente despejado y una temperatura que se sostiene en 17°, según el registro oficial de las 03:00. Un dato clave para quienes salen temprano: la sensación térmica es de 13 °C, cuatro grados por debajo del termómetro, por el empuje constante del viento.

Ese viento corre a 16 km/h de intensidad media, pero con ráfagas de hasta 36 km/h que se hacen sentir en las esquinas y en los corredores más abiertos. La humedad es del 49% y el punto de rocío marca 6 °C, valores que explican esa sensación de aire seco y cortante típica de las primeras horas.

El resto de las variables acompaña un panorama completamente estable: 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 0% y visibilidad de 55 km, una de las marcas más altas del día. No hay niebla ni bancos de neblina que compliquen la circulación, y la presión atmosférica de 1023 hPa confirma el dominio de un aire firme y sin sobresaltos.

La cota de nieve se ubica en 3400 m, de modo que no habrá novedades en ese frente. Para la ciudad, entonces, la postal es simple: cielo despejado, fresco de madrugada y viento con ráfagas. Un pronóstico del tiempo sin lluvia a la vista, ideal para moverse con abrigo liviano y una campera que corte el viento. Seguimos actualizando el clima en Capital Federal hora a hora.