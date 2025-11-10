Docentes de la Universidad de Córdoba se suman al paro de 72 horas contra el ajuste, pero no suspenderán exámenes

El paro universitario será por 72 horas, entre el miércoles y el viernes, y afectará a instituciones de educación superior de todo el país. Se adherirán los docentes de distintas federaciones sindicales, como Conadu y Conadu Histórica. En la provincia de Córdoba, los docentes nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios (ADIUC) formarán parte de la medida en reclamo de un aumento salarial del 45% y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

A la espera de que el Gobierno nacional lance la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, varios sectores profundizan su lucha para las últimas semanas del 2025. Esta semana, también marcharán los jubilados y protestarán organizaciones piqueteras. En el caso del sector educativo, el plenario de secretarios generales de Conadu resolvió “por amplia mayoría” llevar adelante la medida contra el ajuste del presidente Javier Milei.

Desde Conadu, también advirtieron que, si el Gobierno nacional no avanza en la aplicación de la ley sancionada, se llevarán adelante “acciones de protesta en el inicio del ciclo lectivo 2026”. En la reunión, de la que participaron 30 gremios de todo el país, se acordó además “iniciar acciones legales por la apertura de paritarias”, en articulación con el Frente Sindical Universitario.

En relación con la continuidad de las mesas de exámenes, once sindicatos llevaron el mandato de suspender los turnos de noviembre y diciembre. En el caso de ADIUC, el mandato indicaba la suspensión total de esas mesas. Sin embargo, tras un extenso debate, el plenario de Conadu resolvió no suspenderlas, considerando el impacto que la medida podría tener sobre las trayectorias estudiantiles.

El próximo viernes, habrá una nueva asamblea de los afiliados de ADIUC para analizar los pasos a seguir. El temario incluye la “continuidad del plan de lucha por el salario y el presupuesto universitario 2025-2026” y los “avances en la paritaria local (UNC)”.

Presupuesto 2026: la inversión en educación caerá al nivel más bajo en una década

El Congreso buscará en las próximas semanas avanzar en el debate del proyecto de Presupuesto 2026. Uno de los puntos que genera mayor controversia es el recorte en las partidas destinadas a educación. Según el texto oficial, el Estado nacional invertirá en 2026 apenas el 0,75% del PBI, es decir, la mitad de lo que se destinaba hace una década (1,59% en 2015). “Las previsiones al cierre de 2025 y las estimaciones para 2026 anticipan una profundización de la tendencia a la baja, con niveles de inversión en Educación y Cultura equivalentes al 0,73% y 0,75% del PIB, respectivamente”, advierte un informe al que accedió este medio.

El ajuste se enmarca en un programa económico que consolida la reducción del gasto público como política de Estado. De hecho, el Presupuesto proyecta para 2026 un nivel de gasto real 57% inferior al de 2023, considerando el efecto de la inflación. A la par, los salarios docentes en las provincias retrocedieron a valores de 2005 y, en 20 de las 24 jurisdicciones, se ubican por debajo del costo de la canasta familiar: es decir, por debajo de la línea de pobreza.

Si bien el proyecto de Presupuesto 2026 prevé un aumento en torno al 8,0% con respecto a 2023, al analizar cómo ha evolucionado la inversión educativa nacional en la última década se observa que no solo será insuficiente para compensar el fuerte ajuste aplicado en la gestión de Milei, sino que tocará niveles mínimos históricos.

En concreto, la evolución del gasto educativo nacional, en términos reales, mostró que la inversión educativa se mantuvo relativamente estable entre 2013 y 2017, con valores que oscilaron entre 11,2 y 12,6 billones de pesos constantes de 2025. A partir de entonces, inició una tendencia descendente que alcanzó su punto más bajo en 2020 (año de la Pandemia de COVID-19), con 8,5 billones de pesos. Posteriormente, se registró una recuperación gradual hasta 2023, seguida de una nueva caída en 2024 (7,0 billones) y en 2025 (6,3 billones). Para 2026, se prevé una leve recuperación alcanzando los 6,8 billones de pesos.

“Si bien según las proyecciones del Proyecto de Ley de Presupuesto, en 2026 se esperaría una recuperación del 8,0%, respecto del año 2025, esta recomposición depende del cumplimiento de los supuestos asumidos por el ejecutivo nacional para el diseño del proyecto”, señaló un informe elaborado por el economista Javier Curcio (IIEP - UBA CONICET), junto con María Sol Alzú y Martin Nistal, integrantes del espacio “Argentinos por la Educación”.