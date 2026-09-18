Durante décadas, el inodoro blanco tradicional fue una presencia habitual en los baños argentinos. En 2026, esa imagen comenzó a cambiar con la llegada de los llamados smart toilets, modelos que combinan un diseño más moderno con funciones tecnológicas pensadas para sumar comodidad e higiene al uso cotidiano.

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La nueva generación de sanitarios incorpora en una sola pieza prestaciones que antes podían requerir accesorios adicionales. Entre ellas aparecen el bidet integrado, el lavado con agua caliente, el asiento calefaccionado, el secador de aire y la descarga automática, además de diferentes opciones para personalizar la experiencia.

Cómo funcionan los inodoros inteligentes

A diferencia de los modelos tradicionales, estos sanitarios presentan estructuras más compactas y continuas. Los mecanismos y las conexiones quedan ocultos, lo que genera una apariencia más limpia y minimalista dentro del baño.

Una de las principales novedades es el bidet incorporado. Una varilla libera agua para realizar la limpieza y permite regular diferentes parámetros, como la temperatura, la presión y la posición del chorro. Algunos equipos también ofrecen alternativas de lavado delantero y trasero.

La tecnología incluso puede encargarse del mantenimiento de determinados componentes. Algunos modelos cuentan con sistemas de autolimpieza de la varilla, una función que busca facilitar el uso cotidiano y mantener el sistema preparado para una nueva utilización.

El asiento calefaccionado es una de las funciones más buscadas

El confort también ocupa un lugar importante dentro de esta tendencia. Los asientos calefaccionados permiten seleccionar distintos niveles de temperatura, una característica que fabricantes como Kohler y TOTO incorporaron en algunos de sus modelos.

A esto se suma el secado mediante aire caliente. La función permite completar la higiene sin depender exclusivamente del papel higiénico, al tiempo que forma parte del conjunto de prestaciones que diferencian a estos sanitarios de los modelos convencionales.

El diseño minimalista también transforma la estética tradicional del baño.

Sensores y descarga automática: qué otras funciones incorporan

La innovación no se limita al sistema de lavado. Dependiendo del modelo, los inodoros inteligentes pueden incorporar sensores de movimiento para abrir y cerrar automáticamente la tapa y activar la descarga sin que sea necesario presionar un botón.

También existen versiones con desodorización automática, luz nocturna y sistemas de limpieza mediante luz UV. De esta manera, el objetivo es reducir la cantidad de elementos que el usuario debe manipular y hacer que distintas funciones operen de manera automática.

El diseño también cambia la estética del baño

El avance de estos sanitarios no está relacionado únicamente con la tecnología. Los nuevos diseños buscan integrarse al ambiente y dejar atrás la apariencia de una pieza exclusivamente funcional.

Las líneas pueden ser curvas, pulidas o de aspecto escultórico, mientras que los mecanismos permanecen ocultos. Así, el inodoro comienza a ocupar un lugar dentro de la propuesta decorativa general del baño.

Aunque el modelo blanco convencional continúa vigente, la tendencia apunta a concentrar más prestaciones en un único elemento. En lugar de sumar accesorios separados, los nuevos sanitarios integran distintas funciones dentro de una misma estructura.