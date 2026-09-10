A la hora de mantener el orden en el hogar, la búsqueda de técnicas sencillas permite optimizar el tiempo de barrido y recolectar la mugre con mayor eficacia. En ese contexto, el hábito de cubrir el cepillo de la escoba con una bolsa plástica cobró popularidad por su practicidad para atrapar partículas pequeñas y facilitar el mantenimiento diario de los ambientes.

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El principio de esta alternativa casera se fundamenta en la electricidad estática. La fricción del material sintético contra el suelo al realizar las pasadas genera un efecto de atracción física sobre elementos volátiles como cabellos, caspa, pelos de mascotas, pelusas y polvillo fino, los cuales suelen esparcirse con el barrido convencional.

Cuáles son las principales ventajas de cubrir la escoba con plástico

Incorporar un envoltorio de polietileno al momento de repasar los pisos ofrece beneficios puntuales respecto al método tradicional:

Protección de las cerdas: Evita que el pelo o los restos de pelusa se enreden entre los filamentos de la escoba, reduciendo la necesidad de limpiarla a mano al finalizar la tarea.

Evita que el pelo o los restos de pelusa se enreden entre los filamentos de la escoba, reduciendo la necesidad de limpiarla a mano al finalizar la tarea. Recolección en zonas complejas: Simplifica el acceso a rincones oscuros y superficies debajo de sofás, camas o muebles bajos, donde el polvo tiende a acumularse.

Simplifica el acceso a rincones oscuros y superficies debajo de sofás, camas o muebles bajos, donde el polvo tiende a acumularse. Apto para múltiples materiales: Funciona sobre baldosas de cerámica, porcelanato, pisos flotantes, madera tratada, vinilo y laminados, sin rayar ni dañar las terminaciones.

Al concluir el recorrido, la suciedad acumulada queda retenida sobre la superficie plástica, lo que agiliza su posterior descarte sin levantar polvo en el ambiente.

Paso a paso para aplicar la técnica de la escoba embolsada

Para implementar de manera adecuada esta alternativa de limpieza, conviene seguir una serie de indicaciones sencillas:

Reutilizar una bolsa: Aprovechar las bolsas plásticas tipo camiseta obtenidas en compras previas. Cubrir el cepillo: Envolver completamente el cabezal y las cerdas de la escoba con el plástico. Sujetar con firmeza: Atar las manijas o tiras de la bolsa alrededor del palo realizando un nudo ajustado para evitar que se desplace durante las pasadas. Barrer con normalidad: Realizar el movimiento habitual sobre la superficie que se desea limpiar. Retirar y descartar: Al finalizar, desatar el nudo, dar vuelta la bolsa hacia adentro para contener los residuos atrapados y tirar a la basura.

Una bolsa de plástico en la escoba puede convertirse en una aliada para el barrido de la vivienda.

Ficha técnica del truco casero