¿Adiós a las gotas? Crean dispositivo 3D que revolucionaría el tratamiento del glaucoma

Investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba presentaron un innovador inserto ocular fabricado mediante impresión 3D que promete mejorar notablemente el tratamiento del glaucoma. Este pequeño dispositivo milimétrico libera medicamentos de forma prolongada en el ojo, facilitando el control de la presión intraocular, principal factor de riesgo de esta enfermedad.

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María Lina Formica, investigadora del CONICET y parte del proyecto, destacó que "esta potencial solución tecnológica para un problema de salud concreto es el resultado de años de trabajo y dedicación en líneas de investigación sostenidas en el tiempo". El glaucoma es una de las causas más frecuentes de ceguera irreversible y el tratamiento actual suele depender de gotas que deben aplicarse varias veces al día, lo que genera dificultades en la adherencia y reduce la eficacia.

¿Cómo funciona el nuevo inserto ocular impreso en 3D para tratar el glaucoma?

El nuevo dispositivo se coloca en el saco conjuntival, el espacio entre el párpado inferior y el ojo, y actúa como un reservorio diminuto que libera el medicamento de forma controlada y constante. A diferencia de las gotas, que permanecen poco tiempo en la superficie ocular, este inserto permite que el fármaco tenga contacto prolongado con el tejido, aumentando su efectividad.

Colágeno y nanocristales: la fórmula tecnológica para controlar la presión ocular

Para su fabricación, los científicos utilizaron colágeno, un material biocompatible, y técnicas avanzadas de bioimpresión 3D. En su interior incorporaron nanocristales de acetazolamida, un medicamento destinado a reducir la presión intraocular que, hasta ahora, no existía en una formulación para uso oftálmico directo. Los nanocristales, por su tamaño extremadamente pequeño, facilitan una liberación controlada y eficiente del fármaco.

Este sistema busca que el ojo reciba la dosis necesaria durante un periodo más extenso, evitando aplicaciones frecuentes y pérdidas del medicamento por parpadeos o lágrimas. Las pruebas iniciales, realizadas en medios que simulan las condiciones oculares, en cultivos celulares y en conejos, mostraron que el dispositivo logra un efecto similar al de otros tratamientos, pero con dosis menores. Además, no causó irritación ni daño en la córnea.

Las pruebas en conejos mostraron efecto similar con dosis menores.

De los ensayos de laboratorio a la prueba en pacientes: los desafíos que restan

Si bien los resultados son prometedores, el desarrollo aún está en etapa experimental y debe superar nuevos desafíos antes de llegar a los pacientes. El equipo trabaja para prolongar el tiempo de liberación del fármaco, mejorar la adherencia del inserto y asegurar que sea cómodo y estable en el lugar de colocación. También buscan estandarizar su producción para garantizar dosis precisas en cada dispositivo.

El proyecto es un claro ejemplo de trabajo interdisciplinario, con especialistas en química, farmacia, bioquímica, medicina e ingeniería biomédica del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas y la Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica. Mariana Cid, investigadora del CONICET, resaltó que "no alcanza con conocer el comportamiento del fármaco o diseñar el biomaterial: es necesario pensar también en cómo ese sistema va a interactuar con el tejido".

Por su parte, Julieta Ribotta, becaria doctoral e integrante del grupo, explicó que el objetivo es entender qué condiciones permiten una administración más prolongada y controlada. Cada prueba aporta datos para ajustar la composición y forma del inserto, fundamentales para evaluar su seguridad y eficacia en etapas posteriores.

Está fabricado con colágeno y nanocristales de acetazolamida.

Galardón a la innovación científica que busca prevenir la ceguera irreversible

Recientemente, esta iniciativa recibió el segundo puesto en la categoría "Investigación o desarrollo aplicable" del certamen UNC Innova. Si las próximas fases confirman los resultados, esta tecnología podría convertirse en una alternativa revolucionaria para facilitar el tratamiento del glaucoma y mejorar la adherencia, un factor clave para frenar el avance silencioso de una enfermedad que puede causar pérdida permanente de la visión.