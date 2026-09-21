ANMAT prohibió productos para la piel por ser peligrosos para la salud: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir la venta, uso y distribución de medicamentos dermatológicos de dos marcas así como de siete dispositivos médicos robados en Rosario. Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial advierten que los productos carecen de registro sanitario o fueron robados, lo que impide garantizar su seguridad y eficacia.

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Los productos afectados por las medidas son de las marcas CAFLAB y CAFLAB Applied Science, destinados a medicina humana. La medida fue oficializada hoy mediante la Disposición 5970/2026 publicada en el Boletín Oficial. En primer lugar, el organismo explicó que la decisión alcanza a cualquier medicamento o producto médico identificado con esas marcas, así como a los artículos que declaren haber sido elaborados por CAFLAB Applied Science. Entre los preparados bajo análisis figura una solución de ácido tricloroacético al 30%.

La investigación se inició tras la denuncia de una persona que informó haber adquirido ese producto a través de la plataforma Mercado Libre. A partir de esa presentación, los inspectores revisaron etiquetas, publicaciones comerciales, el sitio web de la firma y los registros sanitarios disponibles. Como resultado de esas actuaciones, se radicó además una denuncia penal por presunta infracción contra la salud pública. “El producto se presentaba como una solución tópica con indicaciones terapéuticas”, señalaron fuentes del organismo.

En su envase secundario se mencionaban usos como la remoción de verrugas y condilomas acuminados asociados al virus del papiloma humano, además del tratamiento de queratosis, tejido hiperplásico, cicatrices y procedimientos de peeling sobre pieles con acné o mayor grosor. Para las autoridades, esas referencias de uso, junto con la composición y la presentación del artículo, permitían considerarlo dentro de la categoría de medicamento. El punto central de la medida es que no existe inscripción sanitaria que permita verificar su formulación, seguridad o eficacia.

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El Departamento de Control de Mercado de la ANMAT consultó el Sistema Helena, donde constató que productos similares de otras marcas figuran registrados como productos médicos. Sin embargo, la situación era distinta para los artículos vinculados a CAFLAB. Asimismo, se advirtió que los productos se habrían dispensado fuera de establecimientos habilitados. Por ello, se solicitó información a la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud bonaerense, que confirmó que no figuraba habilitado ningún laboratorio bajo el nombre CAFLAB Applied Science.

También se verificó el domicilio declarado en las etiquetas: Intendente Celestino Galván 1481, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Según la autoridad provincial, en esa dirección no había habilitación ni trámite de autorización para un establecimiento farmacéutico.

En consecuencia, la documentación concluyó que el producto denunciado y otras preparaciones atribuidas a la firma carecen de autorización sanitaria para elaboración, fraccionamiento o distribución en la jurisdicción bonaerense.

Más prohibiciones de ANMAT

Por otra parte, mediante la Disposición 5979/2026, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de siete productos médicos de Medtronic Latin America Inc. que habían sido robados en Rosario. La medida alcanza reservorios, sets de infusión subcutánea y sensores para el control de glucosa.



Los dispositivos involucrados se utilizan en tratamientos de personas con diabetes. Los reservorios y sets permiten administrar insulina mediante bomba, mientras que los sensores Guardian 4 están indicados para monitoreo continuo de glucosa.

La decisión no implica una prohibición general de esos productos ni de la firma titular de sus registros. La restricción se concentra en las unidades sustraídas el 29 de julio de 2026, cuya condición actual no puede ser verificada. “No es posible garantizar que los dispositivos se mantuvieron en las condiciones requeridas para su uso”, advirtió el expediente.

Las actuaciones comenzaron tras la denuncia de Implantes Quirúrgicos S.A., empresa habilitada como importadora. La firma informó que sufrió un robo en Rosario, cuando un vehículo estacionado en la calle Colectivo Arcoíris fue violentado y se constató el faltante de los dispositivos médicos.

La denuncia policial quedó registrada bajo el número D-0100010020-0201541-20260730-7. La documentación revisada permitió corroborar las circunstancias y la autoridad sanitaria identificó los productos sustraídos mediante números de lote y códigos.

Entre los equipos alcanzados figuran tres unidades de Reservorio Paradigm 3.0 ml, asociadas al código MMT-332A y al lote HG99HYC. Los dispositivos tenían vencimiento consignado para el 27 de diciembre de 2028. Todos los productos se encuentran registrados en el sistema Helena a nombre de Medtronic Latin America Inc. y clasificados como productos médicos de Riesgo III, categoría que requiere un control sanitario estricto.

Finalmente, la ANMAT aclaró que la prohibición se limita a las unidades detalladas en la disposición. El Departamento de Control de Mercado recomendó la medida debido a que se desconoce el estado actual de los productos. “La imposibilidad de fiscalizar los dispositivos sustraídos representa un factor de riesgo sanitario”, remarcaron fuentes oficiales. La resolución también dispone informar a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Economía, para coordinar acciones frente a la circulación de insumos ilegítimos.