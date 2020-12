Se entregó el joven que atropelló y mató a un nene de 5 años

Finalmente, se entregó Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años acusado de manejar el auto Volkswagen Golf que atropelló y mató al niño de 5 años en el barrio porteño de Flores. El joven apareció luego de que se entregara su padre, dueño del vehículo.

La jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional Nº 62, que lleva la causa, había dispuesto ayer la liberación de Rubén Papadopulos, padre del joven, quien se había presentado días atrás e indicado que el auto que provocó la muerte de Isaac era de su propiedad, informó Télam.

Fuentes policiales precisaron a El Destape que estiman que el joven recién podrá declarar ante la Justicia en el día de la mañana.

La semana pasada se había entregado su padre, Rubén Ariel Papadopulos, de 44 años, quien es el dueño del auto Volkswagen Golf GTI con el que su hijo atropelló al Issac, el niño de 5 años que estaba cruzando la calle junto a su madre, Débora Agosti. El incidente ocurrió el pasado 18 de diciembre en el cruce de Avenida Directorio y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores. El conductor se dio a la fuga inmediatamente.

Marcha para pedir Justicia por Isaac, el niño de 5 años atropellado en Flores por Ricardo Papadopulos. Crédito: Télam

Rubén Papadópulos se entregó luego de que se allanaran cinco domicilios en su búsqueda, sin éxito.

Sin embargo, la Justicia confirmó luego que Rubén Papadópulos no era quien manejaba el vehículo al momento del incidente vial, por lo que lo liberaron y le dictaron la falta de mérito.

"Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese

fue el último contacto que tuve", agregó en su momento ante la Justicia el hombre de 44 años respecto de su hijo. Ricardo Papadopulos no tenía licencia de conducir al momento de atropellar a la madre y su hijo, según consta en información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).