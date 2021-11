Día contra el Abuso Infantil: uno de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina

Una encuesta de Unicef revela que el 11% de las mujeres de entre 18 y 49 años fueron víctimas de abuso sexual en su infancia.

Hoy es el Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual Infantil en Argentina. Según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019/2020), el 11% de las mujeres de 18 a 49 años declararon haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Es decir, al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en nuestro país.

El abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor/a (un adulto/a conocido/a o desconocido/a, un/a pariente u otro/a niño/a o adolescente) o la gratificación de un observador/a. Abarca a toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño/a o adolescente entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo, haya o no contacto físico.

1 de cada 10 niñas sufren violencia sexual en Argentina

En Argentina no existen datos unificados sobre denuncias, causas en proceso judicial o la cantidad de condenas por abuso sexual. Por este motivo, Unicef decidió incorporar en su última encuesta nacional la pregunta: “en su niñez o adolescencia, ¿alguna vez alguien la obligó de alguna manera a tener relaciones sexuales o realizar cualquier otro acto sexual cuando no quería hacerlo?”.

El resultado fue que el 11% de las mujeres de 18 a 49 años consultadas reconoció haber sufrido abuso sexual infantil. Con estos datos, Argentina queda dentro de los registros internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indican que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia, la mayoría de los cuales tiene lugar en un contexto intrafamiliar.

El mayor porcentaje de mujeres que admitieron haber sido víctima de abuso infantil son de sectores socioeconómicos más bajos (13,5%), con estudios secundarios incompletos (12,6%) y se encontraban en la región patagónica al momento de realización de la encuesta (14,3%).

Alberto Fernández recibe a militantes que luchan contra el abuso sexual infantil

En el marco del Día Internacional para la Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, el presidente Alberto Fernández recibió en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, a integrantes de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia y a escritores y escritoras que relataron crónicas de abuso sexual en la infancia en el libro “Somos Sobrevivientes”, cuyo ejemplar será entregado al mandatario.

La Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia es un colectivo conformado por adultos y adultas sobrevivientes del delito de abuso sexual en la infancia y por protectores de niños y niñas víctimas en el presente. En el mencionado libro se publican ocho historias de integrantes de dicha entidad relatadas por las escritoras y los escritores Claudia Aboaf, Félix Bruzzone, Gabriela Cabezón Cámara, Juan Carlos Kreimer, Fabián Martínez Siccardi, Sergio Olguín, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes.