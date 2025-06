Denunció el abuso sexual de su hija en un jardín de infantes en Córdoba: “Nunca me imaginé"

Una madre denunció que su hija de 5 años sufrió abuso sexual en un jardín de infantes de la provincia de Córdoba. Según expuso a través de los medios de comunicación y los documentos presentados ante la Justicia, el hecho ocurrió en la localidad de Malvinas Argentinas.

La mujer rompió el silencio este martes y contó que su pequeña empezó en la institución educativa este año. “Ella estaba muy entusiasmada por iniciar el jardín. Los primeros dos días la dejé y estaba feliz”, comenzó con su relato.

Sin embargo, cuando la llevó el tercer día de clases ya notó un cambio en su comportamiento. “No quería entrar, empezó a temblar cuando la puerta se abrió. Me abrazó, me pidió que la alce y le pregunté qué pasaba y me decía ´vamos, vamos, vamos´“, contó.

La madre comentó que, en el mes de mayo, su hija tuvo otras reacciones que la hicieron radicar la denuncia. “A la noche jugaba con los muñecos como si ella fuera la maestra y los muñecos los alumnos, algo que hacía siempre y se le escapa decir: ‘Bueno chicos, vamos a salir al patio. Se nombra a ella misma y dice ‘no va a salir al patio’ ”, recordó. En ese momento, contó que le preguntó si esa situación había pasado y la niña le dijo que sí y que no sabía por qué la docente no le había permitido ir a jugar.

“Recuerdo situaciones, pequeños detalles… quedé con ella sola el domingo y usando las palabras que ella dijo le dije que si se sentía mal no iba más a ese jardín. Ahí ella festejó y eso me llamó mucho la atención”, expresó la madre en diálogo con el programa El Show del Lagarto, por El Doce TV. Luego de eso, le pidió que le contara lo que había pasado en el jardín. “Nunca me imaginé que mi hija me iba a contar sino mostrarme todo lo que esta persona le hacía”, confesó.

De esta manera, la madre decidió hacer la denuncia en el Polo de la Mujer, además de tener una reunión con la directora y otra con la inspectora, donde le dieron el pase de su hija a otra institución. “Pasó por la parte psicológica y fue revisada como buscando golpes, pero no sus genitales. Yo venía con pruebas en las manos, todavía ningún médico ha tocado a mi hija”, detalló sobre las pericias para determinar si la nena fue víctima de abuso sexual.

Salvaje ataque a directora de una escuela de Córdoba: “Tengo flashes que no me acuerdo”

Una violenta agresión sacudió la localidad cordobesa de Canals. Susana García, directora del Ipet 355, fue atacada dentro de su propia oficina por una mujer que irrumpió furiosa en el lugar. El hecho causó conmoción en la comunidad educativa del sur provincial. El episodio ocurrió alrededor de las 8.15, cuando la agresora, madre de una auxiliar de limpieza, entró a la fuerza al despacho de la directora y realizó el ataque.

“Ella estaba en la oficina con su secretaria. Apareció esta señora, abrió la puerta, furiosa, la golpeó, la agarró de los pelos y la tiró contra un mueble y contra el piso. También la agarró a patadas”, relató Juan Carlos Ortiz, esposo de la víctima, en diálogo con Noticiero Doce.

La directora agredida dio su testimonio: “Le abrí la puerta, conociendo cómo es, pero nunca pensé que me iba a agredir. Quedé shockeada, tengo flashes que no me acuerdo. Una no está acostumbrada a recibir golpes. Todavía estoy con licencia, no sé cómo voy a volver”, afirmó.

La posible raíz del ataque estaría vinculada a una situación laboral irregular, según explicó Ortiz. “La señora trabaja en las oficinas del cementerio, a una cuadra de la escuela. Todo viene porque una auxiliar de limpieza, que depende de la Municipalidad, es hija de la señora. La empleada no había ido a trabajar ni en 2024 ni en 2025, y pidió un reemplazo. Cuando vino otra chica en su lugar, se descubrió la irregularidad y esta mujer se enloqueció con la directora”.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía de La Carlota y la agresora permanece en libertad: “Estamos un poco asustados”, dijo la pareja de la víctima.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463