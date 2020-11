Una encuesta nacional realizada por el equipo especializado en indagación de la opinión pública de TrespuntoZero reveló que casi 2 de cada 3 votantes del Frente de Todos están a favor del aborto siempre o en ciertos casos. Además, marcó que el 32% de los electores argentinos y el 39,9% de los votantes de Alberto Fernández tuvo en cuenta la postura de los candidatos sobre el aborto a la hora de votar en 2019.

En el mismo estudio se llegó a la conclusión de que un tercio de los argentinos (29,9%) conoce a alguien que ha practicado un aborto, y el 5,8% admite haber tenido uno.

Estas afirmaciones surgieron a partir de los resultados del Diagnóstico de la Opinión Pública Argentina en torno al debate por la legalización del aborto, una encuesta que se realizó del 4 al 9 de noviembre a 1600 personas mayores de 16 años a lo largo y ancho del país. La investigación se hizo de manera online y tiene un 95% de nivel de confianza.

La importancia de la legalización del aborto en los votos

Según la encuesta de TrespuntoZero, casi dos tercios de votantes de Alberto Fernández están a favor de la legalización del aborto. Esto representa el 62% de los votantes del oficialismo que apoyan la aprobación del proyecto de IVE. En comparación, el 41,8% de los votantes de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto están a favor y un 56,8%, en contra.

Asimismo, 7 de cada 10 votantes del oficialismo considera que el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un tema muy o bastante importante que el Congreso debe tratar. El 70,2% de las personas que votaron a Alberto Fernández destacan la importancia de tratar el proyecto de ley, mientras que el 58% (votantes de Cambiemos) y el 59,4% (votantes de Frente Renovador) lo consideran poco o nada importante.

Un dato relevante es que el 4,2% de su electorado advierte que no volvería a votar a Alberto Fernández si no presentaba el proyecto. En cantidad efectiva de votos, se trata de alrededor de 1 millón de electores que perdería el oficialismo si no presentaba el proyecto de legalización del aborto.

La importancia del tema también se observa en la prospectiva: el 52,5% del total de electores y el 60% de los votantes oficialistas volverá a tener muy o bastante en cuenta el tema en las elecciones de Diputados y Senadores del próximo año.