Taty Almeida: "A esta democracia hay que cuidarla, defenderla, y exigirle"

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, recordó cómo fueron los primeros años luego de la dictadura cívico militar, al cumplirse cuatro décadas de la recuperación democrática. "A la democracia hay que cuidarla, hay que defenderla, pero también hay que exigir", afirmó este 24 de marzo.

Almeida rememoró cómo llevó adelante la consigna "aparición con vida" que, 40 años atrás, el reclamo contenía la ilusión efímera de reencontrase con los familiares desaparecidos. También repasó cómo fue su acercamiento a las Madres en aquellos tiempos de desconfianza: "Yo decía, ¿Quiénes serán? Y un jueves, fuimos con el que era mi yerno a la Plaza; a la ronda. Había mucha gente. El pañuelo todavía no se usaba. Cuando vimos tanta gente, me di cuenta que no estaba sola y eso me decidió. Al hacer esa catarsis en la que hablé y lloré, en un momento le dije a María Adela (Gard de Antokoletz) qué estúpida había sido. Y ella me contestó: 'No, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Y este es el tuyo, Taty'. Y así fue".

Fue a partir de ese momento que Taty supo que lo mejor que había hecho fue sumarse a las Madres: "Hablar el mismo idioma y aceptar los logros y los no logros. Yo estoy hablando de mí, pero más de una eran amas de casa y nosotras salimos y empezamos a ocupar espacios que eran reservados para los hombres. Plazas, marchas, pusimos el cuerpo con este pañuelo que recorrió el mundo. Por eso las Madres no aceptamos que nos digan heroicas. No. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo y lo siguen haciendo de otras maneras".

Además Almeida agregó que desde el momento que tuvieron "la certeza que nuestros hijos estaban muertos, ya no gritábamos 'aparición con vida', sino que nuestra lucha, hasta hoy, comenzó a basarse en tres patas: Memoria, Verdad y Justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia."

En tanto reflexionó sobre la actualidad y explicó que "los derechos humanos abarcan el trabajo digno, el sueldo digno, la salud y la vivienda. Todos son derechos humanos. No son privilegios, son derechos que corresponden a todos. Por eso lucharon nuestros hijos también, en contra del neoliberalismo".

Además, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se refirió a la Vicepresidenta y al sistema judicial: "No puede ser que tengamos esta mafia judicial. Es lamentable, por ejemplo, que no se continúe investigando el atentado a Cristina (Fernández de Kirchner)".

Por eso cerró: "Yo siempre digo, y no me voy a cansar de repetir, cuando se vaya a votar, que se vote con memoria. Que se sepa quién es el enemigo, quiénes son los negacionistas, la derecha, el neoliberalismo. Hay que sostener este gobierno nacional y popular".