Una marea feminista recorrió el centro de Córdoba

Las miles de manifestantes cordobesas marcharon por el centro de la Ciudad de Córdoba con diferentes consignas. En total, según coincidieron, hubo 30 mil personas.

Una marea femenina desbordó las calles de Córdoba esta tarde, marchando en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fueron dos movilizaciones que comenzaron desde las 17 organizadas por la Asamblea Ni Una Menos Córdoba (desde la avenida Colón y la Cañada) y Alerta Feminista (desde Colón y la avenida General Paz) y ambas concluyeron en el cruce del bulevar San Juan y Vélez Sársfield.

Las organizadoras de ambas marchas coincidieron ante El Destape que hubo unas 30 mil manifestantes, y los reclamos se centraron en “mejores condiciones laborales, empleo de calidad y mejor salario”; “reconocimiento de las tareas de cuidado”; “basta de ajuste y violencias patriarcales”; “no al pago de la deuda externa”; “no a la criminalización de la protesta social” y “el Estado, los gobiernos y la justicia patriarcal son responsables”.

Las miles de manifestantes cordobesas reclamaron justicia por los femicidios de Valeria Oviedo, Emilse Gajes, la turista porteña Cecilia Basaldúa y Anahí Bulnes, la docente municipal desaparecida hace tres meses y cuyo cadáver no fue hallado. Mujeres de todas las edades; abuelas, madres y nietas marcharon en familia; pero también hubo perfomances de artistas y estudiantes, que le dieron color a la manifestación.

“Que ser mujer no me cueste la vida”, fue uno de los carteles que estuvo presente en la marea feminista. “Mis derechos no son opcionales”; “Ni una menos”; “Si atacan a una, atacan a todas”; o “No fue la ropa, no fue el lugar, fue un machito patriarcal”, fueron otros de los carteles hechos en cartulinas, con fibrones, en cada hogar. Además hubo una columna de mujeres travestis, transexuales y no binaries que reclamaron contra la discriminación y por el cumplimiento de las leyes de cupo laboral.

Ni una menos

El comunicado del colectivo Ni Una Menos denunció: “En una provincia con seis femicidios y transfemicidios en lo que va del 2023, nos moviliza un grito colectivo por Ni Una Menos, exigiendo a los gobiernos nacional, provincial y municipal políticas públicas efectivas con presupuesto, y acompañando a lxs familiares y lxs víctimas de todas las violencias patriarcales en su reclamo por Justicia. Nos levantamos también junto con las madres protectoras que se organizan contra la violencia vicaria y todo tipo de abuso a las infancias y adolescencias”.

El texto, aplaudido al final de la movilización destacó que “los pañuelos verdes y naranjas continúan en alto: exigimos la aplicación efectiva de la IVE, ILE y ESI en todos los territorios, porque además reafirmamos que decidir sobre nuestrxs cuerpxs es un derecho y garantizar derechos no es delito. Y retomamos la demanda del cupo laboral travesti-trans, por trabajo genuino para las disidencias sexogenéricas”.

En esta movilización se concentraron organizaciones sociales y feministas como MuMaLa y agrupaciones de izquierda alineadas con el Frente de Izquierda y los Trabajadores, como MST, Pan y Rosas y Polo Obrero.

Alerta Feminista

“La consigna que nos reúne es que ‘trabajadores somos todes’, por eso pedimos mejores condiciones laborales, acceso a empleo de calidad y mejor salario. Además, por las tareas de cuidado que no son reconocidas como trabajo”, destacaron desde el colectivo Alerta Feminista.

El comunicado leído al final de la marcha, señala, entre otras cosas, que la huelga internacional feminista realizada en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, encuentra a las mujeres cordobesas “otra vez organizadas en las calles para alzar la voz por los derechos conquistados y por los que nos falta conquistar”; y además reclama porque “travestis y trans todavía no acceden a empleos de calidad, más allá de la ley de cupo es insuficiente”. A esta movilización se sumaron la Intersindical de Mujeres; la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba; las estudiantes universitarias de La Bisagra; y agrupacionesel Fe de Todos como el Movimiento Evita y La Cámpora.

Un puñado de militantes camporistas nucleadas en la Casa Patria de Córdoba se trasladaron a la sede de Tribunales I, en pleno centro cordobés para realizar una “Vigilia contra la proscripción de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner". Tras la finalización de la marcha y de la lectura del documento, actuaron Paola Bernal, La Fe, Eva Go, Sol Altamirano, Noel Acosta, Buji, Anto Maziello, Jenny Náger, y Nati Dubicki