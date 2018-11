La ex mandataria argentina disertará este lunes a las 12:30, mientras Rousseff expondrá unas horas antes, desde las 9:45, en la jornada de apertura.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La líder de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner encabezará este lunes en el club Ferro Carril Oeste, junto a la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, la primera jornada de la llamada "contracumbre" del G20, que tendrá como invitados a otras figuras del progresismo regional como el ex mandatario uruguayo José Mujica, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.

La ex mandataria argentina disertará este lunes a las 12:30, mientras Rousseff expondrá unas horas antes, desde las 9:45, en la jornada de apertura.

El primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), arranca mañana y pasado en las instalaciones del club de Caballito, en tanto que el miércoles, jueves y viernes las actividades se trasladarán a otras sedes de la Capital Federal como la UMET, el Centro Cultural de la Cooperación, el Teatro San Martín y la Cámara de Diputados.

Según supo NA, la cantidad de incriptos al Foro supera los 30.000, siendo el atractivo central la exposición de Cristina Kirchner, que disertará en el microestadio de Ferro, con capacidad máxima para 10.000 personas.

Al exceder con creces la capacidad del auditorio, la organización estudia la opción de colocar pantallas gigantes en distintas locaciones del predio.

Será el regreso a la tablas de la ex presidenta, que desde la campaña electoral del 2017 había restringido sus apariciones públicas a intervenciones en el Senado y posteos en redes sociales.

Se presume que su mensaje descargará munición gruesa contra el Gobierno, pero exhibirá un tono conciliador hacia el resto de la oposición, a la que busca aglutinar en un único frente contra Cambiemos.

En su último discurso en el Congreso, cuando se trató el Presupuesto 2019, la jefa de Unidad Ciudadana se comparó con Juan Domingo Perón que volvía del exilio y que se definía a sí mismo como un "león hervíboro", con ánimos pacifistas y de conciliación.

"Las yeguas también son herbívoras", sorprendió en un pasaje de su discurso, acaso anticipando una clave de lo que será su posicionamiento en la etapa pre electoral.

Producto del calibre de los invitados a la contracumbre, ligados a corrientes de pensamiento progresistas o de izquierda, y la proximidad a la cumbre global de jefes de Estado que se celebrará a fines de mes en Buenos Aires, actuará como una suerte de contrapeso del G20.

Uno de los pesos pesados de la convocatoria es García Linera, quien se presentará el martes a las 9:00. Lo seguirá Mujica a las 17:00, en tanto a Haddad le tocará a las 20:30 del mismo día, compartiendo panel con quien fuera su compañera de fórmula en las recientes elecciones de Brasil, Manuela D´Avila, según se informó a la prensa.

El repertorio de invitados es muy amplio e incluye, entre otros, al líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro, al dirigente del partido español Podemos Juan Carlos Monedero, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, su compatriota Piedad Córdoba, el periodista y escritor español Ignacio Ramonet, y el ex juez Baltasar Garzón.

Del ámbito local participarán el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el líder de la CTEP, Juan Grabois; el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Eugenio Zaffaroni; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el politólogo Atilio Borón, y las intelectuales Dora Barrancos y Graciela Morgade, entre otros.

La definición de "contracumbre" que muchos le asignan al evento también se vincula a la asociación con aquella convocatoria multitudinaria en Mar del Plata que tuvo lugar en noviembre del 2005, en paralelo a la visita del entonces presidente norteamericano George Bush, quien llegó con el objetivo de ratificar la adhesión del Mercosur a un acuerdo de libre comercio (ALCA) continental.

Las gestiones de Bush y algunos países aliados finalmente fracasaron por la resistencia que impuso el tridente conformado por Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva.