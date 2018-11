Pulseada docente: gremios bonaerenses rechazaron la nueva oferta del Gobierno

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Frente de Unidad Docente rechazó una nueva oferta de aumento salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en esta ocasión fue del 32% más material didáctico, muy por debajo de las proyecciones inflacionarias, cercanas al 45%. Mientras tanto, María Eugenia Vidal anunció que los docentes también cobrarán el bono de $7.000.

En un nuevo encuentro entre SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET y el Gobierno bonaerense, el número 20 del año, los gremios rechazaron la oferta que llegaría cerca del 34% e incluirá un bono de $7000, como a los empleados estatales.

Pese al rechazo de los sindicatos, el Gobierno avanzaría con el aumento propuesto. Al mismo tiempo, denunciaron que la administración bonaerense buscó abrir la negociación paritaria del 2019, a lo que se negaron ya que aún no cerraron la de este año.

Según informó Infobae, antes del encuentro Mirta Petrocini, secretaria general de FEB, planteó que "a pesar de no llegar a un acuerdo con los sindicalistas, la gobernadora dijo que los docentes no iban a perder contra la inflación" pero "hoy no llegamos ni siquiera a empatar el aumento de los precios".

La gremialista resaltó que "el bono es un regalo, un paliativo, que no viene a cerrar la cuestión salarial" y destacó que "no buscamos el conflicto, pero es parte de la estrategia del gobierno".

