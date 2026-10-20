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Federico Pokorowski
León XIV en Argentina

Visita del Papa: el Vaticano enviará una delegación a Argentina

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que esta semana se puede concretar la llegada de los representantes de la Santa Sede, en el marco de la anunciada visita del sumo pontífice al país.

20 de octubre, 2026 | 18.35

El Vaticano enviará una delegación a la Argentina, en la previa de la anunciada visita del Papa León XVI al país, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape. El sumo pontífice de la Iglesia Católica tiene previsto un viaje a territorio nacional entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque su reciente intervención quirúrgica puso en duda su presencia.

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Voces de la Casa Rosada aclararon que la llegada de una comisión de Vaticano estaba "prevista desde antemano" y "tendrían que llegar esta semana"

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Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y acumulo carreras que no termino.
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