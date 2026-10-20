Visita del Papa: el Vaticano enviará una delegación a Argentina

El Vaticano enviará una delegación a la Argentina, en la previa de la anunciada visita del Papa León XVI al país, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape. El sumo pontífice de la Iglesia Católica tiene previsto un viaje a territorio nacional entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque su reciente intervención quirúrgica puso en duda su presencia.

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Voces de la Casa Rosada aclararon que la llegada de una comisión de Vaticano estaba "prevista desde antemano" y "tendrían que llegar esta semana".

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