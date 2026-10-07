León abre debate sobre el trato de la Iglesia hacia divorciados y homosexuales

En el inicio de su mayor encuentro con la jerarquía eclesiástica desde el comienzo de su pontificado, el papa León inauguró una asamblea de unos 150 obispos de todo el mundo en el Vaticano con un firme llamado a encontrar "nuevas formas" para acompañar a las familias contemporáneas. La reunión, que se extenderá hasta el próximo 14 de octubre, reúne a los presidentes de las conferencias episcopales con el objetivo de debatir la aplicación de las enseñanzas católicas en el contexto social actual.

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Durante la sesión de apertura, el pontífice invocó una plegaria colectiva para solicitar a Dios que "nos conceda la libertad de escucharnos unos a otros, la sabiduría para reconocer su obra entre su pueblo y el valor para seguirle adonde nos guíe". Aunque temas de alto voltaje como la atención pastoral a las personas LGBT o la situación de los católicos divorciados y vueltos a casar no forman parte del orden del día oficial, las deliberaciones abordarán el alcance de las normas doctrinales sobre la vida familiar.

La asamblea fue convocada por León para conmemorar el décimo aniversario de "Amoris Laetitia" (La alegría del amor), el histórico documento redactado en 2016 por su predecesor, el papa Francisco. Aquella exhortación apostólica instaba a la estructura de la Iglesia a ser menos estricta y más compasiva con los creyentes calificados como "imperfectos", abriendo una inédita discusión sobre la integración eclesial de quienes atravesaron rupturas matrimoniales.

Según la doctrina actual de la Iglesia, los católicos que se han vuelto a casar no están habilitados para recibir la comunión a menos que se comprometan a abstenerse de mantener relaciones sexuales con su nueva pareja, dado que su primer matrimonio conserva validez canónica. En el texto de 2016, Francisco pareció abrir la puerta a una flexibilización al señalar en una nota al pie que estos fieles podían recibir "la ayuda de los sacramentos", aunque sin establecer una política universal ni de alcance global para la institución.

Si bien el papa León evitó mencionar explícitamente el debate sacramentario, dejó una definición de peso doctrinal al remarcar que la Iglesia debe "reconocer la obra de la gracia incluso en situaciones marcadas por limitaciones, heridas y aparentes fracasos". Con esa premisa, el plenario de obispos sesionará a lo largo de una semana para evaluar los desafíos de la pastoral familiar, en lo que constituye la prueba política y doctrinal más relevante para la conducción de León desde su llegada al sillón de Pedro.

Con información de Reuters