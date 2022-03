Qué dijo el Gobierno sobre la violación grupal en Palermo

La Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad reflexionó sobre la violencia machista y marcó la importancia de entender que estos "no son hechos aislados". "No son monstruos, son varones socializados", resaltó.

La Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta se expresó sobre la violación en grupo en Palermo ocurrida el pasado lunes 28 de febrero. Es la primera funcionaria en hacer referencia al crimen por el que hoy hay seis jóvenes de entre 20 y 24 años detenidos.

Gómez Alcorta remarcó la importancia de entender que estos "no son hechos aislados", ya que así "parece el problema está en algunos individuos y no en la sociedad". "No son monstruos, son varones socializados", aseguró la ministra en diálogo con la TV. Pública.

La funcionaria reconoció que las mujeres "no andamos en la calle tranquilamente, mucho menos a la noche" y afirmó que "nos cuidamos porque nos enseñaron a hacerlo".

"Así como nosotras aprendemos a cuidarnos, los varones también aprenden ciertas prácticas. La práctica de que nuestro cuerpo, nuestras vidas, no tienen valor o que tienen el valor que le quiera asignar cada hombre", expresó Gómez Alcorta.

Asimismo, destacó que "esto pasó siempre", pero que hoy tienen una consecuencia y lo ponemos sobre la mesa. "Nosotras fuimos durante muchísimos siglos de los varones. Ese costo que tiene, ese aprendizaje, lo vemos en situaciones como estas", agregó y afirmó: "No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad y esto implica que todos tenemos que comprometernos".

Por este motivo, la funcionaria opinó que "no nos creen" y que "no vale nuestra palabra, nuestra vida, nuestra integridad física porque nunca valió"; y también reconoció la importancia de las luchas y los logros colectivos como la importancia de tener un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Como ejes centrales, Gómez Alcorta consideró que "necesitamos más Ley Micaela, más presupuesto en género, que todos los gobiernos creen las áreas de género y desaprender siglos de violencias".

Comienza la indagatoria a los seis acusados

La Justicia indagará esta mediodía a los seis detenidos acusados de abusar sexualmente a una joven de 20 años dentro de un auto estacionado en el barrio de Palermo, en Ciudad de Buenos Aires.

Los seis detenidos fueron identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).

Los 6 hombres detenidos, acusados por abuso sexual.

Qué se sabe hasta el momento

El lunes 28 de febrero, los trabajadores de una panadería llamaron a la policía alertando que había una mujer que estaba siendo abusada dentro de un auto Volskwagen Gol blanco en la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho.

La víctima se hallaba en estado de somnolencia y fue trasladada a un centro asistencial de la zona. En el operativo, la policía identificó y detuvo a 6 hombres de entre 20 y 24 años. También secuestraron marihuana y pastillas de LSD, informaron fuentes judiciales.

Ante la llegada de los policías, la víctima logró contarles que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia.