La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el oficialismo y cargó contra el canciller Pablo Quirno, quien relativizó el cierre de empresas, luego de el Monitor Mensual de Empresas del centro de estudios Fundar confirmara que desde noviembre de 2023 el país registró una pérdida neta de 32.429 firmas empleadoras. "El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros", cuestionó la Vice en su cuenta de X.

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Durante el programa La noche de Mirtha, la conductora Juana Viale habló de las dificultades que enfrentan miles de pymes por la importación indiscriminada abierta por el Gobierno nacional. En su respuesta, Quirno señaló: "Uno ve el detalle de las 32 mil empresas cerradas son muchas empresas unipersonales, de gente que pasó a ser autónoma y entonces ahí tenes un aumento del empleo por ese lado".

En ese sentido, el canciller vinculó los cierres a que "es tanta la presión impositiva que los diferentes gobiernos han tenido en el pasado que expulsa a la gente del sistema formal".

Villarruel no tardó en cuestionar los dichos, en el marco de una una intensa seguidilla de respuestas en redes sociales dirigidas a funcionarios de La Libertad Avanza y a críticos de su gestión.

En agosto pasado, la Vice había afirmado que el presidente Milei tiene “persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior” y que siente una “genuina preocupación por su estado” durante un cruce por redes sociales con la diputada Lilia Lemoine.

Quirno salió al cruce y pidió su apartamiento. “Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete, si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra”, consideró el ministro de Relaciones Exteriores.

Las nuevas críticas de la vicepresidenta también alcanzaron al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, a quien cruzó tras ser tildada de kirchnerista por una usuaria. Villarruel le sugirió dirigirse a la cuenta del exgobernador bonaerense, recordando su extenso historial dentro del peronismo.

Asimismo, apuntó contra la diputada libertaria Sabrina Ajmechet a raíz de viejas declaraciones sobre el feriado de la Vuelta de Obligado. La Vicepresidenta la calificó como “agente inglés y extranjero” y afirmó que jamás habría apoyado su ingreso al Poder Legislativo.

Argentina tiene la menor cantidad de empresas empleadoras desde 2007

En agosto de 2026 había 479.928 empresas empleadoras, 139 menos que en julio, una caída mensual de 0,03%. Fue la baja más leve desde el comienzo de la racha negativa, en febrero de 2025, aunque el país acumuló 19 meses consecutivos de retrocesos.

Respecto de agosto de 2025, el registro mostró 14.353 empresas menos, una reducción de 2,9%. En los primeros ocho meses de 2026, la pérdida fue de 10.234 empresas, equivalente a 2,1%. Con ese resultado, la cantidad de empresas empleadoras quedó en su nivel más bajo desde julio de 2007.

El informe señaló que la reducción no se limita a las firmas pequeñas: todos los segmentos de tamaño presentan bajas tanto en la comparación interanual como respecto de noviembre de 2023.

Las empresas de hasta cinco trabajadores explican la mayor parte de la pérdida en términos absolutos. Desde noviembre de 2023 se registraron 26.808 menos, una caída de 7,3%. Ese grupo representa alrededor del 83% de la reducción neta total.

Entre las firmas de más de 1.500 trabajadores, la cantidad pasó de 515 a 484: una baja de 31 empresas, equivalente al 6%. Si se agrupa a todas las que tienen más de 500 empleados, la reducción fue de 89 empresas, o 4,9%.