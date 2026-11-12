Las diferencias políticas entre Javier Milei y Patricia Bullrich empezaron a encontrar ecos en funcionarios de alto perfil del gobierno libertario. En medio de la tensión entre el Presidente y la jefa del bloque libertario en el Senado, el canciller Pablo Quirno acusó a Bullrich de “quedarse en cosas chiquitas” y “ambiciones personales”.

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"Comparto y tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente porque lo acompaño en todos sus viajes y conozco profundamente su pensamiento. Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno", subrayó Quirno, luego de la sugestiva frase de Milei en su cuenta de Instagram, donde apuntó contra gente “dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser capitán”.

La frase del mandatario fue leída como una mención implícita a su socia política y en las filas libertarias así lo entendieron: "No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos", cuestionó el ministro de Relaciones Exteriores en diálogo con radio La Red.

Sin embargo, al ser consultado directamente por la figura de la exministra de Seguridad, el jefe de la diplomacia argentina matizó su postura y dijo que no era quién "para juzgar la posición de la senadora".

La decisión de Irán de declarar terroristas a las Fuerzas Armadas

En otro orden de cosas, el canciller afirmó que la Argentina “rechaza rotundamente” la decisión de Irán de declarar como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea, sobre las cuales no pesa “ningún tipo de acusación” como “sí la tiene” la Guardia Revolucionaria de Irán.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Quirno sostuvo que la Argentina se toma “de manera muy seria este tipo de acusaciones”, que atribuyó a que el Gobierno de Milei declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria en marzo último.

En ese sentido, el canciller recordó que, después de la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, tanto el Presidente como él fueron acusados de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Teherán.

“Tanto el Presidente como yo fuimos acusados de crímenes de lesa humanidad luego de esa declaración”, señaló Quirno, quien recordó que, como respuesta a aquella situación, el Gobierno dispuso declarar persona no grata a personal diplomático iraní que se encontraba en la Argentina.