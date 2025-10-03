Eduardo Feinmann publicó un video privado de José Luis Espert con Fred Machado.

Eduardo Feinmann publicó en su programa de A24 un video de José Luis Espert en lo que sería la casa de Fred Machado. "Espert, que dice que no lo conoce y que se yo. Medio que lo desconoce, que no había confianza... Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma aquella vez que viajaron para la presentación del libro", aseguró el periodista.

Según los panelistas de Eduardo Feinmann, el video se filmó "donde ahora está cumpliendo la prisión domiciliaria". Esto se da en el marco de las acusaciones que recibió Espert sobre un supuesto apoyo de Fred Machado con 200mil dólares, un avión y una camioneta para apalancar la campaña presidencial del liberal en 2019.