Fantino no se guardó nada contra Espert en medio del escándalo: "El tema acá".

Alejandro Fantino y el panel del programa que conduce en el canal de stream Neura apuntaron contra el diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, quien admitió haber recibido la transferencia de Fred Machado por 200 mil dólares.

"Si era tan lineal, tan legal, porque en definitiva si a mí alguien me contrata para que lo asesore legalmente y me paga en un banco de Estados Unidos y lo denuncio en la AFIP de acá...", cuestionó el panelista Agustín Rodríguez, quien preguntó: "Si era tan legal, ¿por qué el otro día no quería contestar?".

Luego, otro integrante de la mesa agregó: "Guatemala es el lugar donde más, en teoría, por lo que supuestamente están investigando en Estados Unidos, donde más plata lavó Fred Machado. O en donde más movimientos de venta de aviones y todos esos temas hizo".

Fue allí que Fantino comenzó a leer una nota sobre Fred Machado, que decía: "Lo cierto es que Machado es dueño, entre otras cosas, de una empresa de aviones, y está acusado de lavar dinero de los carteles del narcotráfico con emprendimientos mineros en Guatemala". Entonces Fantino agregó: "El tema acá es si la empresa minera a la que le tenía que hacer un laburo es esta".

El video con el que Espert confesó que recibió la transferencia

José Luis Espert admitió el jueves en un video grabado haber recibido una transferencia de 200 mil dólares por un "trabajo de asesoría" a una empresa minera de Guatemala vinculada al narco Fred Machado, luego de haberse negado a responder en más de diez oportunidades en el raid mediático que dio ayer por la noche. Lo hizo después de que el diario La Nación publicara documentos del Bank of America que confirmaban la existencia de la transferencia, por la que Espert no había querido responder antes.