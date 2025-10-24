En C5N revelaron qué le pidió Milei a Espert a dias de las Elecciones: "Se contactó para decirle..."

Revelaron una charla privada que tuvieron desde el Gobierno con Espert a días de las Elecciones.

José Luis Espert sigue estando en el centro de la escena. Y es que tras bajar su candidatura por los lazos con Fred Machado, salió a la luz el llamado del Gobierno de Javier Milei pidiéndole algo muy puntual. Qué dijeron en C5N.

"Espert si nada cambia, tiene planeado ir más menos alrededor de media mañana, mediodía a Pedro de Mendoza 2653, San Isidro, Mesa 167. Colegio de la Santa Cruz en San Isidro", expresó Nacho Girón en C5N. Allí fue cuando agregó: "Me confirmaron que un emisario, en las últimas horas, se contactó con Espert para decirle como un mensaje de buena voluntad del Gobierno: 'No vayas a votar el día domingo'".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pregunté al entorno de Espert y al entorno del presidente si no va a ir a votar, y hay 'silenzio stampa'", sentenciaron en C5N. De este modo, sólo queda esperar a que llegue el domingo para ver al excandidato sufragar (o no) en el colegio asignado.