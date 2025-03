El editorial de Roberto Navarro del viernes 28 de marzo: Milei quiere la convertibilidad y meter presa a Cristina

El periodista de El Destape Roberto Navarro criticó las idas y vueltas del Gobierno ayer respecto al anuncio de que el préstamo del FMI será de 20.000 millones de dólares y señaló que los mercados no creyeron en las versiones contradictorias de los diversos funcionarios, incluyendo al propio Milei, que salieron a hablar durante la jornada. En ese sentido, agregó que el oficialismo está preocupado porque sabe que Cristina Kirchner puede ganar por 7 u 8 puntos en la provincia de Buenos Aires, lo que haría desaparecer del todo la confianza de los mercados.

"El Gobierno lo que hace todo el tiempo es intentar engañar a los mercados, que fuman abajo del agua", afirmó Navarro sobre los anuncios de ayer respecto al FMI, en su editorial en El Destape AM 1070.

"Lo que nos está escondiendo el Gobierno a todos, a los mercados y a nosotros, es cuánto va a devaluar. Eso no es una buena noticia, porque el empresario puede pensar que van a devaluar más de lo que realmente lo van a hacer", advirtió.

Navarro relacionó esta desesperación del equipo económico del Gobierno con la situación electoral: "Ellos han atado esto a la política porque empiezan a aparecer encuestas que los dan perdiendo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y empiezan a aparecer encuestas que los dan perdiendo en todo el país".

Al respecto, explicó que "para ellos, si te aparece una encuesta que la da Cristina siete u ocho puntos arriba es jaque mate, porque los mercados dicen 'vuelve el populismo'. Así se lo vendieron los medios argentinos a los mercados durante mucho tiempo. Agarran los pesos que les quedan, compran dólares, se van a la mierda y el dólar se va a 3.000 pesos".

Los anuncios del Gobierno sobre el FMI

En este contexto, Roberto Navarro definió las diversas explicaciones contradictorias de los funcionarios sobre el acuerdo con el FMI durante el jueves como "los tres chiflado chocándose entre ellos".

Así, señaló que primero Luis Caputo dijo que el préstamo iba a ser de 20.000 millones de dólares y que eso implicaría que las reservas brutas subirían a 50.000 millones de dólares, lo que permitiría mantener una relación constante entre los dólares disponibles y la cantidad de pesos, yendo hacia una suerte de nueva convertibilidad.

Pero Navarro desmintió la posibilidad de ir a esta "neoconvertibilidad" porque, según resaltó, "solo en el sistema financiero hay para comprar 100.000 millones de dólares y Caputo no va a conseguir 50.000 millones, porque para eso necesita recibir el préstamo del FMI todo junto. Y además no hay pesos para comprarlos". "Son dos mentiras", alertó.

Luego, recordó que el FMI dijo que los desembolsos serían por tramos, contradiciendo a Caputo. Y que, luego, Manuel Adorni afirmó que todos los fondos serían de libre disponibilidad. Pero que más tarde el propio Javier Milei explicó que no se conocía el ritmo de los desembolsos y que José Luis Espert admitió que solo habría unos 6.000 millones de dólares de "fondos frescos".

"Ya perdiste en el año 3.400 millones de dólares (de reservas en el BCRA) y ayer fue el noveno o décimo día consecutivo que perdiste, con 84 millones de dólares. Quiere decir que (los mercados) no te creyeron nada de lo que salieron a decir todos estos tipos en distintos horarios", advirtió Navarro, y recordó que todo pasaba "mientras los supermercados remarcaban precios".

El Gobierno quiere presa a CFK

"Podemos estar ante una situación de una fragilidad inmensa, sobre todo cambiaria, que ya se transformó en una suba de precios y un ataque irracional de autoritarismo de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para meter presa a quien sigue siendo la líder del peronismo más allá de distintas opiniones", resumió Roberto Navarro en referencia a Cristina Kirchner.

Al respecto, mostró que el propio Milei dijo ayer, en declaraciones a Luis Majul, que "Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa".

"Ese es el estado de desesperación cuando vos no sabes a quién creerle. Mirá cómo actúan con esa desesperación de salir siete veces en el día a decir cómo es el acuerdo con el FMI y a decir que la van a meter Cristina presa", agregó Navarro

Y cerró: "Lo que me dice a mí es que están reventados, que no saben cómo solucionar el problema, que no saben cómo salir de acá. Lo que me demuestra esto, si yo tuviera alguna duda, si yo tuviera que apostar en el mercado, es que no van a poder bancar el precio del dólar".