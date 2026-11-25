El líder del PRO, Mauricio Macri, busca recuperar una parte de su historia política y será el protagonista de un documental que repasa sus cuatro años de gestión, entre 2015 y 2019. Este martes se difundió el tráiler en el que Macri es entrevistado y brinda una frase que analiza su conducción, aunque también parece hacer alusión a la actualidad, en medio de las negociaciones con Javier Milei. “¿Ustedes creyeron que ésto iba a ser fácil?“, lanzó el expresidente.

{{{htmlAmp}}}

La Tarea Conjunta, obra audiovisual dirigida por Pablo Racioppi, repasa dos momentos clave de la administración macrista, con imágenes de los incidentes por la reforma provisional en 2017 y de las marchas que marcaron la campaña electoral de 2019. Cambiemos perdió en primera vuelta ante el Frente de Todos (FdT) y el sueño de la reelección quedó truncado.

La trama de la película se centrará en “los desafíos que enfrentó Mauricio durante su gestión, la importancia de contar con instituciones sólidas y el valor del apoyo ciudadano, que tuvo una de sus expresiones más significativas en las multitudinarias marchas durante la campaña electoral de 2019”.

La presentación del documental será el próximo 1° de diciembre en La Rural , ante más de 1000 invitados. Se espera la presencia de dirigentes y militantes del PRO, empresarios y otras figuras.

Con su película, Macri busca cerrar un año marcado por la gira federal del “Próximo Paso” que lo llevo a protagonizar actos y reuniones por todo el país y mantener viva a su base dirigencial. El objetivo para 2027 es, como mínimo, que el PRO conserve los territorios que gobierna mientras negocia los términos y condiciones para una alianza con LLA.

Macri lanza la película sobre su Gobierno: reforma previsional y sin reelección

El tráiler dura 46 segundos y comienza con Macri, vestido con una camisa oscura, frente a una cámara. El ex mandatario nacional habla antes de dar paso a las imágenes de los incidentes frente al Congreso durante el debate por la reforma previsional , en diciembre de 2017. Miles de personas se movilizaron contra el proyecto del Gobierno y hubo fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con piedrazos, gases lacrimógenos y represión policial.

Durante su aplicación inicial (2018–2019), trabajadores señalaron una pérdida de poder adquisitivo de los haberes frente a la aceleración inflacionaria. La fórmula fue suspendida a fines de 2019 con la Ley de Solidaridad Social, y en diciembre de 2025 la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la ley.

Luego, Macri señala que el documental "también descubre algo que no había aprendido". A partir de ahí, aparecen las imágenes de las marchas del "Sí, se puede" de 2019, cuando el entonces presidente salió a recorrer el país para intentar revertir la derrota de las PASO, aunque fue en vano.

Antes de terminar, aparece una frase en la pantalla: "Sostener la democracia necesita algo más que un Gobierno". Una definición que resuena en el balance de una gestión deplorable en materia económica, que dejó un país lacerado por casi un 41% de pobreza y un 11% de desempleo, y marcada por fuertes debates institucionales y sociales, entre ellos el vínculo con los organismos de derechos humanos y el uso de la fuerza pública.

Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el CELS, junto con organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionaron el respaldo político del gobierno al accionar de las fuerzas de seguridad, especialmente tras la implementación de la llamada "doctrina Chocobar" y los protocolos sobre el uso de armas de fuego. A esto se sumó el rechazo de distintos sectores ante la postura de funcionarios que pusieron en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos, el intento de aplicar el beneficio del "2x1" a condenados por delitos de lesa humanidad, frenado en el Congreso tras masivas movilizaciones, y el desfinanciamiento de políticas y Sitios de Memoria.