No es la gran estafa: Macri estrenará una película sobre su Gobierno

Mauricio Macri prepara un gran acto de fin de año en La Rural para coronar su gira por el país en el que intentó primero alimentar una posible candidatura y luego potenciar a figuras emergentes de su partido. Ante más de mil invitados, el cierre no será un discurso del ex presidente, ni un conversatorio, ni un debate. El acto culminará con la presentación de la propia película de Macri sobre su gobierno.

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El filme se trata de un documental de Pablo Racioppi sobre los cuatro años de mandato que atravesó. Según su entorno, la trama de la película se centrará en “los desafíos que enfrentó Mauricio durante su gestión, la importancia de contar con instituciones sólidas y el valor del apoyo ciudadano, que tuvo una de sus expresiones más significativas en las multitudinarias marchas durante la campaña electoral de 2019”.

Para la avant premiere del 1 de diciembre se cursarán más de mil invitaciones para figuras del ámbito político, empresarial y judicial. “La mitad del Gobierno es del PRO así que vamos a invitar a funcionarios”, chicaenan en el macrismo en medio de las tensiones con La Libertad Avanza. Las negociaciones en Casa Rosada entre los delegados karinistas y macristas fracasaron.

Sin embargo, Javier Milei tuvo un gesto de reconciliación y pidió expresamente que Macri esté presente en la recepción a León XIV en el Palacio Libertad. La invitación la cursó la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el titular del PRO se sentó en primera fila. Fue el único expresidente convocado. “Tengo la alegría de que en primera fila estaba el expresidente Macri. Yo pedí explícitamente que fuera invitado. Es alguien que no podía faltar”, celebró el Presidente pero marcó distancia inmediata: “no tengo coincidencias del 100%”.

¿Será invitado para ser uno de los privilegiados en ver la película de Macri? "Hacemos una presentación sobre nuestro gobierno y parte del gobierno ha sido invitado, inclusive Javier Milei”, aseguró Cristian Ritondo ante cronistas parlamentarios. En el entorno del ex presidente ponen en duda esa afirmación y reiteran que las invitaciones aún no fueron cursadas.

La especulación surge después de que aparecieran rumores sobre un inminente encuentro a solas entre ambos, que no ocurre desde aquella cena en olivos en la que Macri fue informado de la salida de Guillermo Francos y su reemplazo por Manuel Adorni.

Con su película, Macri busca cerrar un año marcado por la gira federal del “Próximo Paso” que lo llevo a protagonizar actos y reuniones por todo el país y mantener viva a su base dirigencial. El objetivo para 2027 es, como mínimo, que el PRO conserve los territorios que gobierna mientras negocia los términos y condiciones para una alianza con LLA.

Enfrentado con su primo, Mauricio también supervisa los movimientos en la Ciudad, cuna política y de negocio del PRO. Desde hace meses las diferencias entre ambos crecen al punto que no comparten actividades institucionales. El ex presidente busca un sucesor entre sus espadas más leales que le quedan.