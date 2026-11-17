Tras jugar con la indefinición hasta último momento, Mauricio Macri reunió esta mañana a la mesa ejecutiva del PRO para definir una posición única del partido respecto a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ante la inminencia del tratamiento en el Senado del proyecto, junto a los gobernadores, diputados y senadores, el partido resolvió acompañar al Gobierno una vez más y votar a favor de la suspensión de las primarias el año que viene.

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Pese a las críticas planteadas públicamente por algunos de sus legisladores. La posición de los gobernadores macristas pesó más, en medio de la posibilidad de un acuerdo electoral en los distintos territorios que gobiernan.