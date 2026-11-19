Mientras la interna amarilla en la Ciudad de Buenos Aires suma nuevos capítulos de tensión por la postulación de Fernando de Andreis que impulsa Mauricio Macri frente a la reelección de Jorge Macri, en el Congreso se encendió otra alarma para el oficialismo con la salida del diputado tucumano Mariano Campero, un dirigente cercano a Patricia Bullrich, del bloque de La Libertad Avanza.

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Al rojo (o amarillo) vivo

Para un sector del partido amarillo, la mesa reducida de conducción del PRO que comanda Mauricio Macri no es de las mejores ponderadas. Por eso, algunos intentan abstraerse de ese entorno. Parte de esas diferencias se expresan con crudeza en la interna macrista por la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri busca la reelección, pero su primo apuesta por erosionar su imagen camino al 2027.

Como ya contó El Destape, en Uspallata manejan números que ubican al actual jefe de Gobierno en una posición muy superior a la de cualquier otro aspirante a la conducción porteña, con un altísimo porcentaje de capitalinos deseosos de que el PRO continúe al frente de los destinos de la CABA. Números a los que Mauricio le lanzó, como contrapeso, la candidatura de Fernando de Andreis, secretario general del espacio a nivel nacional.

De Andreis expresó un deseo que la Ciudad pateó para el 2031: ser jefe de Gobierno. Lo cierto es que se trata de una postulación que no todos comparten en el amplio espectro macrista. Según advirtió una alta fuente del espacio, “no existió ningún lanzamiento” formal, sino que el diputado solo manifestó la intención de comandar los destinos de la Ciudad “en algún momento, no el año que viene”.

Una forma de bajar los posibles efectos de un pronunciamiento que buscó generar ruido, sin desacreditar a nadie pero con un claro límite: será más adelante. Sin descuidar, sin embargo, la figura de De Andreis, considerado “un gran dirigente” del espacio “que está haciendo un gran trabajo como diputado” y que “tiene muchísimo para aportar al futuro de la Ciudad y de toda la Argentina”.

En ese contexto de interna contenida, el que tomó partido públicamente fue Cristian Ritondo, quien felicitó a Jorge Macri por dar “la pelea de un lado de la General Paz” contra el narcotráfico, destacando la gestión del PRO en la provincia de Buenos Aires. El mensaje fue replicado por el jefe de Gobierno y aprovechado para la campaña bonaerense. Es sabido que Ritondo está a favor de la reelección del actual alcalde porteño.

Ese posicionamiento no implica, sin embargo, que Ritondo mantenga un mal vínculo con Mauricio. De hecho, hablan todos los días por tratarse de los presidentes de los espacios a nivel nacional y bonaerense. Incluso, dijo el propio diputado en una entrevista con Clarín, Macri sería su candidato a presidente si decidiera lanzarse, aunque reconoció el liderazgo de Javier Milei y su postulación indiscutida para el 2027.

La tensión superó los límites amarillos. Desde la Coalición Cívica, el legislador Facundo del Gaiso cuestionó el lanzamiento de De Andreis y aseguró que “no se entiende… tirar candidaturas al aire que nadie toma en serio”, y que “debería ser lo más importante ayudar a tener presupuesto”. Una crítica que también retomó el exlegislador y actual CEO del Parque de la Innovación, Yamil Santoro: “Es poco serio. La gestión de Jorge Macri está haciendo lo que el PRO no supo o pudo hacer en el pasado”.

Fuga bullrichista

El diputado tucumano Mariano Campero, quien saltó a la fama por encabezar el grupo de "radicales con peluca" que pasaron del bloque centenario al de La Libertad Avanza impulsados por Patricia Bullrich, abandonó el espacio mileísta en la Cámara Baja. Lo hizo tras denunciar un acuerdo entre el dirigente libertario Lisandro Catalán y el gobernador Osvaldo Jaldo para desistir de una presentación judicial impulsada por opositores para cuestionar una nueva candidatura del actual mandatario provincial.

La salida de Campero no fue sorpresiva para el bullrichismo. El diputado había formado parte de la reunión de trabajo de Patricia Bullrich con legisladores nacionales, bonaerenses y porteños hace un par de semanas para sacar músculo frente a la Casa Rosada. Se trata, en definitiva, de un dirigente cercano a la senadora, quien impulsó —como en varios otros casos— su migración a las filas libertarias.

Campero consultó dentro del bullrichismo antes de pegar el salto de salida pero, advierten, se trató de una decisión a título personal y no se espera que haya nuevas fugas del sector referenciado en la senadora nacional.