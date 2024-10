Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este martes 15 de octubre

La ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, avanzaron en la presentación de las formalidades para oficializar sus candidaturas a presidente del Partido Justicialista. Una curiosidad: ambos reclamaron la lista 2, tradicional del peronismo. La conversación entre los dos postulantes que, se especulaba, se realizaría este lunes, finalmente será un encuentro personal a convenir entre jueves, viernes o sábado. Justamente, ese mismo sábado 19 operará el cierre de listas para las internas convocadas para el 17 de noviembre. A no ser que de ese diálogo de último momento surja algún acuerdo -es posible, pero por ahora no se vislumbra- todo se encamina a que la nueva conducción del justicialismo la definirán los 3,2 millones de afiliados en las urnas, algo que no registra muchos antecedentes.