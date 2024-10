En medio de las más de 20 tomas en las facultades de todo el país en protesta del desfinanciamiento universitario, el Gobierno se desentiende del conflicto y apuesta a que las medidas de fuerza “se pinchen con el tiempo”. Así lo expresó una fuente del entorno de Javier Milei a El Destape. "Nosotros no podemos ni vamos a hacer nada. Dependemos del tiempo. A medida que pase el tiempo se van a ir pinchando las tomas", aseguró.

En la Casa Rosada se desentendieron del conflicto y creen que lo debe resolver la Justicia, los rectores y cada jurisdicción. "Nosotros no podemos entrar a las universidades por ley. Tiene que ser por orden de juez y solicitado por el rector de cada universidad", analizó una fuente del Gobierno a este portal. Y agregó: "Y después los problemas que traigan las tomas a cada ciudad que se haga cargo cada distrito. Acá van a tener que reclamarle a Jorge Macri, no a nosotros".

Hay un tuit de la nueva cuenta de X de Santiago Caputo que usa desde las sombras que sigue esta línea del Gobierno: "La toma de la facultad tiene utilidad si del otro lado tenés un interlocutor al que le importen que estén tomadas esas facultades. No sería el caso. Procedan". Se trata del usuario @MileiEmperador, que a El Destape le consta que pertenece al asesor presidencial.

Es parte de la letra que siguió hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa. El portavoz expresó este martes que el conflicto "es un tema terminado" y se desentendió de la problemática al asegurar que "las tomas" son asuntos "internos" de las facultades y que "es responsabilidad" de los rectores de las instituciones. Además, tildó de "grupitos de gente" a los miles de alumnos que votaron a favor de las medidas de fuerza en distintas universidades. "Es un tema terminado. Cada facultad debe ver cómo resuelven con estos grupitos de gente, de chicos, estudiantes, para que efectivamente garanticen lo que entendemos la mayoría de los alumnos quiere, que es poder tener clases y avanzar", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Para el vocero, la medida de fuerza establecida por alumnos de entidades de distintas partes del país como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) o la Universidad de Buenos Aires), entre otras, son temas "internos" de cada facultad. "Entendemos que el conflicto, de esto que se le llaman tomas, es responsabilidad de los rectores", afirmó.

En relación a las auditorías que pretende implementar el gobierno de Javier Milei, el vocero dijo que "se está evaluando", que "es una discusión que no está terminada" y que se "buscará siempre la mayor transparencia para todos". "La universidad pública que no está en discusión, lo que sí está en discusión es que haya partidas que se puedan auditar", agregó, pese a que desde las universidades aseguran tener relevamientos por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Contaduría General de la Nación.

Además, coincidió con las expresiones de Milei en LN+ al subrayar que "cualquier incremento" que se le quiera otorgar a las universidades será abordado durante el tratamiento del Presupuesto 2025 en el Congreso. "Estamos abiertos a hacerlo dentro del debate del Presupuesto 2025 y no en el mamarracho de una ley que era ilegal", planteó, en alusión a la reciente vetada ley de Financiamiento Universitario.

Milei ataca a alumnos y profesores por el paro de universidades: "Si no son auditados, son chorros"

El presidente Milei elevó su tono violento contra los titulares de las universidades públicas al afirmar que "si no quieren ser auditados, son chorros" y cuestionó las más de 20 facultades tomadas en todo el país porque son llevadas adelante por "militantes políticos". Además, criticó a los docentes universitarios al plantear que "habría que ver las cosas que hacen los profesores en las aulas". Pese a redoblar su discurso contra la comunidad universitaria, aseguró que "no está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada".

"El que no quiere ser auditado es un chorro. No quieren ser auditados. ¿Por qué no quieren? Porque la política utiliza las universidades para financiarse. Eso es lo grave, que usen las universidades, una causa noble, para financiar la mugre inmunda de la política", dijo Milei en diálogo con La Nación+. Por otro lado, el Presidente reiteró su pedido de "auditar" las universidades. "¿Saben quien no quiere ser auditado? El que está sucio", apuntó.

Sobre las tomas de las facultades, Milei afirmó que lo hacen porque "son militantes políticos". En sus redes sociales, el mandatario compartió anoche un polémico mensaje en el que exigió la intervención de efectivos policiales para "desalojar" a los estudiantes de las sedes.