El presidente Javier Milei elevó su tono violento contra los titulares de las universidades públicas al afirmar que "si no quieren ser auditados, son chorros" y cuestionó las más de 20 facultades tomadas en todo el país porque son llevadas adelante por "militantes políticos". Además, criticó a los docentes universitarios al plantear que "habría que ver las cosas que hacen los profesores en las aulas". Pese a redoblar su discurso contra la comunidad univesitaria, aseguró que "no está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada".

"El que no quiere ser auditado es un chorro. No quieren ser auditados. ¿Por qué no quieren? Porque la política utiliza las universidades para financiarse. Eso es lo grave, que usen las universidades, una causa noble, para financiar la mugre inmunda de la política", dijo Milei en diálogo con La Nación+.

Pese a que desde las universidades aseguran tener relevamientos por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Contaduría General de la Nación, el Presidente reiteró su pedido de "auditar" las universidades. "¿Saben quien no quiere ser auditado? El que está sucio", apuntó.

Sobre las tomas de facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Universidad Nacional de San Luis (UNSL) o Universidad de Buenos Aires), entre otras, Milei afirmó que lo hacen porque "son militantes políticos". En sus redes sociales, el mandatario compartió anoche un polémico mensaje en el que exigió la intervención de efectivos policiales para "desalojar" a los estudiantes de las sedes.

Si bien aumentó su discurso contra toda la comunidad universitaria, el Presidente indicó que "no está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada". "El Estado es un seguro. Hay un seguro de educación que el Estado lo provee. Usted puede discutir la forma en que se financia. No está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada, eso no se toca", resaltó.

Sus dichos se dan a días de que criticara el rol de las universidades públicas al afirmar que "dejaron de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo" y que "no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta".

Para el Presidente, el pedido de mayor presupuesto para las universidades deberá ser abordado durante el tratamiento del Presupuesto 2025 en el Congreso. "Pueden ir a la discusión del Presupuesto y poner el número que quieran, mientras respeten el déficit cero no me importa", remarcó.

Además, ejemplificó la postura de su Gobierno en contraposición a la gestión del expresidente Raúl Alfonsín, y dijo que no va "a ceder". "Alfonsín cedió y voló todo por el aire", afirmó. En esa línea, afirmó que "el consenso alfonsinista fracasó", y lo tildó de "idea socialdemócrata de entender la vida". "Se acabó la decadencia y entramos en un camino que va a hacer que en 35 años seamos potencia mundial", subrayó.

Por otro lado, el Presidente hizo alusión en distintas oportunidades al titular del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, a quien calificó como un "ignorante en términos de economía" y un "ser inconsistente e incoherente". "Él es aliado del partido del Estado, siempre vivió del Estado. Es el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado. Usó los artilugios institucionales para proteger a Cristina. De estar con el kirchnerismo se fue con (Mauricio) Macri y se junta con gente siniestra", resaltó.