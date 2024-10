El fallo urgente de la IGJ que complica a la AFA de "Chiqui" Tapia

El fallo de la IGJ contra la AFA de "Chiqui" Tapia.

La IGJ (Inspección General de Justicia) tuvo un fallo urgente que complicó a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) de Claudio "Chiqui" Tapia. La batalla legal que lleva adelante la entidad madre del deporte más popular a nivel nacional incluye la feroz disputa pública con el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien disparó munición gruesa contra su gestión en reiteradas ocasiones.

En líneas generales, la IGJ le dio lugar al reclamo del club cordobés y suspendió la asamblea que iba a realizarse el jueves 17 de octubre del 2024 en la sede de Viamonte 1366 en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se designarán veedores que controlarán el procedimiento electoral de la Asociación. Si esta situación se confirma oficialmente, el ex Barracas Central por ahora no podrá ser reelegido en el cargo que ocupa desde marzo del 2017 y, con el correr de los días, deberán definirse los pasos a seguir en este aspecto.

Los palazos de Fassi a Chiqui Tapia: "No tengas miedo"

A comienzos de septiembre del 2024, luego de que Talleres fuera eliminado por Boca con polémica en la Copa Argentina, el mandamás del club cordobés disparó munición gruesa contra su par de la AFA en la conferencia de prensa: "Chiqui Tapia, te vengo pidiendo hace más de año y medio a juntarnos. Me fui un domingo y no me recibiste. Tampoco me recibiste ni el lunes ni el martes. Y el miercóles me tuve que volver a Córdoba. No solo no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto, que no tiene por qué sufrir ningúin tipo de situación. Chiqui, no juegues con Talleres". Pocos días antes de reunirse con Javier Milei, el empresario insistió: "No somos campeones del mundo en Qatar ni bicampeones de América gracias a la gestión del fútbol argentino. Eso es gracias a que somos un país exportador y a que el país sigue sacando jugadores que se potencian en Europa. Todos los jugadores y un enorme cuerpo técnico, que ha surgido de la estructura y ha vivido alrededor de selecciones nacionales. Gracias a ellos".

"Tenemos una AFA enriquecida y clubes empobrecidos. Incluso, a los clubes se les quita un 20% para darle a la AFA. No nos olvidemos que tenemos la oportunidad histórica de hacer una liga competitiva. No existe en el mundo un campeonato de Primera de 30 equipos y un ascenso de 38 equipos", recalcó Fassi. Y finalmente redobló la apuesta contra Tapia: "No tengas miedo, que no voy a ser el presidente de la AFA... Andrés (Merlos, el árbitro ante Boca) hace tres años que nos viene perjudicando...".