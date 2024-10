Ricardo Pignanelli alertó sobre una posible fractura de la CGT: "Producir se puede producir"

El secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, habló este lunes, en diálogo con El Destape 1070, sobre las diferentes posiciones internas en la CGT y no descartó una posible fractura. "Producir se puede producir, pero no lo aconsejaría", sostuvo y cuestionó la comunicación de la cúpula sobre el diálogo con el Gobierno de Javier Milei. "Cuando vos fracturas algo es porque no lo pudiste arreglar", advirtió.

Además, tras la renuncia del histórico dirigente de este gremio, Mario Manrique, a la central de trabajadores, Pignanelli sostuvo que la decisión del diputado nacional "estuvo totalmente avalada por el gremio".

"Hoy transitoriamente hay una compañera hasta que después se defina también con CGT si se quiere elegir en CGT otro compañero o seguirá la compañera que transitoriamente pusimos nosotros", explicó sobre quién ocupará el puesto que Manrique dejó vacante en la central obrera, y señaló: "Si ellos quieren poner otro compañero de otro gremio, que lo pongan. Por eso, Smata no se va a ir de la CGT"

Y agregó: "Si Paco renunció al cargo, creo que es un cargo importante que por ahí otro gremio lo quiere ocupar y nosotros seguiremos concurriendo a las reuniones que ellos nos avisen, a participar sin ningún tipo de ambición".

Pignanelli dio su visión sobre la reunión que una parte de la conducción de la CGT tuvo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, semanas atrás. "Los secretarios generales de la CGT, como el secretario gremial de la CGT, tienen el derecho de ir a conversar con el Gobierno. Tienen el derecho y tienen el aval", comenzó y continuó: "Ahora, después de que conversaron con el Gobierno tienen el deber de informarle a la conducción completa de la CGT. Cuando esos pasos no se cumplen, ahí es donde vos tomás una posición sin el contexto del grupo orgánico".

La renuncia de Manrique a la CGT

El diputado nacional y secretario general adjunto de SMATA, Mario "Paco" Manrique, renunció a su cargo en el Consejo Directivo Nacional de la CGT. Lo hizo a través de una carta en la que adujo que la decisión "se debe al cúmulo de tareas y responsabilidades" debido a sus cargos que también poseía cuando asumió la secretaría gremial de la central obrera. Así, su salida expone las diferencias internas que hay entre los sindicalistas debido al posicionamiento respecto del gobierno de Javier Milei.