Insulto y bloqueo: Arietto mostró una violenta agresión de Iglesias por privado

La asesora del PRO apuntó contra el diputado por insultarla y el legislador la acusó de no saber diferenciar lo privado de lo público.

La abogada y asesora del PRO, Florencia Arietto, reapareció en redes sociales tras el pedido de perdón luego de cuestionar públicamente los operativos de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y cruzó duramente al diputado nacional Fernando Iglesias, quien se habría comunicado de forma privada con ella a través de WhatsApp y la habría insultado. "Agrego una barbaridad más de las que dijo sobre mí", señaló.

Desde su cuenta oficial de Twitter, señaló al legislador por lo escrito de forma privada y si bien aseguró que no iba a "hacer un tema de esto porque no me interesa", no dudó a la hora de exponerlo. "Sos una hija de puta. Tenía dudas, pero ya no. Block", escribió el polémico diputado el pasado martes. Y tras la primera captura de pantalla, agregó: "Lo subo nuevamente con las fechas sin tachar para demostrar que no hubo diálogo anterior respecto a este tema. Solo su descalificación". En la imagen se observa que la {ultima vez que habían dialogado fue a fines de noviembre.

Iglesias no se quedó callado y citó el primero de los tweets para devolver el golpe. "Como experta en seguridad que decís ser deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No hacés mas que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde: el de los que usan chats privados como instrumentos de difamación", lanzó. El cruce, hasta el momento, no continuó en redes sociales.

Días atrás, Arietto estuvo en el centro de la polémica por acusar a la titular del PRO y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; ambas ocurridas durante operativos dirigidos por la entonces funcionaria de seguridad. “Patricia dobla en todas las curvas a 180, se lo dije en la cara. No se puede dejar muertos en todos los desalojos como Maldonado en Cushamen y Nahuel en Mascardi”, disparó fuertemente en TN.

Por otra parte, la abogada sostuvo que utilizar al ejército no es la solución y só mejorar a la policía pero sin hacer "demagogia". En esa línea, profundizó las críticas ante la incomodidad de quienes se encontraban en el piso: "Vos pedís como demagogia que vaya el Ejército a hacer seguridad interior y un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención". El conductor, intentando salvar la situación, la chicaneó:"¿Vos estás trabajando con Horacio Rodríguez Larreta ahora?". Pero Arietto respondió con otra afirmación: "Yo se lo dije a Patricia a esto. Lo que a mi me parece es que los que hacemos seguridad tenemos que hablar con honestidad".

Durante la jornada del miércoles, también desde su cuenta oficial de Twitter, se excusó: "No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia". Y cerró, con un mensaje directo para quien antes era su jefa política: "Mis disculpas públicas, Patricia".

Si bien Bullrich aceptó las disculpas, no dudó en señalarla. "Uno tiene que ser capaz, como político, de expresar las mismas ideas en público y en privado", apuntó. Y cerró: "Lo que se esconde detrás de esto, de la crítica, del no poner al Ejército en la calle por miedo a que se repita a lo que pasó en otra oportunidad histórica, de que el caso Maldonado tendría que haberse hecho otro procedimiento distinto, es la decisión de no tener una concepción clara de defensa de la ciudadanía, de ser firmes, claros y estrictos, de manejarnos con la ley y de ser capaces de ir en contra de la construcción de la mentira".