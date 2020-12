El presidente de la Nación Alberto Fernández acompañó al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, en la firma de cuatro convenios con las empresas chinas China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), China Machinery Engineering Corporation (CMEC) y CRRC Corporation Limited, que permitirán una inversión de 4.695 millones de dólares para la reactivación de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Tren Norpatagónico. Además, también será clave para la compra de material rodante y repuestos para los trenes de pasajeros del AMBA y de los servicios regionales y de cercanía.

Durante la reunión entre las partes, realizada en la Casa Rosada, el ministro Meoni sostuvo: “Esta es una inversión importante e histórica, tendremos un desarrollo de muchas regiones hasta aquí olvidadas, o donde no se podía producir porque el costo logístico hacía imposible la producción". Y también agregó: “Si no tenemos una logística adecuada, no hay desarrollo, por eso nosotros creemos que debemos tener inversión para infraestructura adecuada que nos permita abaratar costos y tiempos de traslados para que más productores lleguen a centros de consumo. Todas estas firmas e inversiones forman parte del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario en la Argentina”.

Además destacó la inversión en material rodante y nuevas formaciones para las líneas de pasajeros metropolitanas, regionales y de cercanía con el objetivo de "llegar a muchas localidades del interior” y agradeció a “estas firmas son un voto de confianza al país que es absolutamente trascendental”. Por último, el titular de Transporte sentenció: “Estamos haciendo un país federal con una inversión federal en materia de carga. Hemos hecho un esfuerzo todo el año para tener inversiones en cargas, que nos permitió por ejemplo en Belgrano Cargas un crecimiento importantísimo respecto del año pasado pese a la pandemia. Hemos podido recuperar trenes que hace más de 30 años no funcionaban y ramales absolutamente cerrados. Eso es cumplir con el objetivo que nos dio el presidente de conectar Argentina, para tener un país competitivo y federal, dando trabajo en esas regiones. Estamos poniendo de pie reconstruyendo Argentina y eso es un paso enorme en esa reconstrucción”.

Cabe destacar que las nuevas obras ferroviarias para trenes de carga generarán 28.452 puestos de trabajo en 13 provincias, con una inversión total de 4.204 millones de dólares, a través de tres convenios con empresas chinas. El primero, correspondiente a la Adenda V, se firmó con la empresa CMEC para rehabilitar el ferrocarril Belgrano Cargas, con una inversión de U$S 816.716.703; el segundo consta de un memorando de entendimiento con la empresa CMEC para rehabilitar el Tren Norpatagónico, por un total de U$S 784.000.000; y el tercero consiste en un acuerdo con la empresa CRCC para reactivar la línea San Martín de Trenes Argentinos Cargas, con una inversión de U$S 2.603.630.876.

Mientras que, por último, el cuarto acuerdo firmado por U$S 490.000.000 es un memorando de entendimiento con la empresa CRRC International para la adquisición de 266 coches de pasajeros, diésel y eléctricos. Serán 111 coches para la línea Belgrano Sur; 45 coches para la línea Sarmiento; 20 coches para la línea Mitre (Tren de la Costa); 90 coches para los servicios regionales y de cercanía del interior del país. Además, con este préstamo se van a adquirir repuestos, herramientas, rieles, aparatos de vías y adquisición de tecnología para la operación ferroviaria de todas las líneas del AMBA y del interior del país.

En el encuentro también estuvieron presentes: el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci; Martin Gainza, vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas y el vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Rodrigo Álvarez junto al gerente General, Mariano Sebastián Puccio. Representando a la empresa CRCC, el gerente General (Reg. Américas), Yan Meng y el asistente de la Gerencia General (Suc. Argentina), Zhang Guannan. Por parte de la empresa CMEC, Xiao Yao, representante Legal y Zhang Ruolan, gerenta Comercial. CRRC estuvo representada por su presidente, Liu Ming y por Yang Yiru, Country Manager. Finalmente, de la empresa YUTONG estuvo el presidente, Javier Sagretti y el director, Wen Du.

Más detalles sobre los acuerdos para trenes de carga

1) ADENDA 5 con CMEC para rehabilitar el ferrocarril Belgrano Cargas

El convenio con la empresa CMEC será para rehabilitar el ferrocarril Belgrano Cargas y tendrá una inversión de U$S 816.716.703, distribuidos el 65% en obras ferroviarias y el 35% en equipamiento de formaciones y locomotoras, para fomentar el incremento de la participación del ferrocarril en la matriz modal, aumentando la competitividad de los productos transportados y fortaleciendo el desarrollo y acceso de las economías regionales a nuevos mercados y su vinculación con el comercio internacional, con un sistema energética y ambientalmente sostenible. Se intervendrán 911 Km de vías en la línea, que generarán 6.202 puestos de trabajo, beneficiando a las provincias de Jujuy; Salta; Tucumán; Córdoba; Chaco; Santa Fe; Buenos Aires y Catamarca.

2) Memorando de entendimiento con CMEC para rehabilitar el tren Norpatagónico por U$784 millones

Este proyecto busca recuperar la vía existente entre Galván, Empalme Aguará, Cippolletti y Contralmirante Cordero, además de la construcción Nuevo Desvío Añelo, señalamiento, playas Ferroviarias y desvíos. Se intervendrán 660 Km de vías, que generarán 5.420 puestos de trabajo, beneficiando a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

3) Acuerdo con CRCC para reactivar la línea San Martín de Trenes Argentinos Cargas

El acuerdo con CRCC para reactivar la línea San Martín de Trenes Argentinos Cargas contará con una inversión de U$S 2.603.630.876, distribuida en dos etapas, en las que se intervendrán en total 1.813 Km de vía, que generarán 16.830 puestos de trabajo, abarcando la rehabilitación de corredores ferroviarios, como así también la adquisición de bienes, servicios e infraestructura de señalamiento ferroviario. Las provincias beneficiadas son Buenos Aires; Santa Fe; San Luis; Córdoba y Mendoza.

4) Memorando de entendimiento con la empresa china CRRC International para la adquisición de material rodante para trenes de pasajeros

El memorando de entendimiento con la empresa CRRC International será para la adquisición de material rodante que beneficiará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y al interior del país, y tendrá una inversión aproximada a U$490.000.000 millones de dólares. Con esta inversión se realizará la adquisición de 266 coches de pasajeros, diésel y eléctricos, para las líneas Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre (Tren de la Costa) y para los servicios regionales y de cercanía, además de repuestos, herramientas, rieles, aparatos de vías y adquisición de tecnología para la operación ferroviaria de todas las líneas ferroviarias que opera Trenes Argentinos Operaciones.

La incorporación de material rodante como estrategia para potenciar la oferta del sistema ferroviario del Ferrocarril Belgrano Sur, el Sarmiento y el Tren de la Costa permitirá mejoras significativas en la conectividad con el centro de la Ciudad. Es asimismo importante la mejora que producirá a nivel metropolitano en la conectividad ferroviaria de periferia a periferia del área central. El incremento en la frecuencia del servicio estará dado por la incorporación de material rodante nuevo que, con la configuración que más adelante se detallará, permitirá un notable incremento en la capacidad de pasajeros transportados.

Esto implicará una reducción proporcional en el tiempo de espera hasta el arribo de la siguiente formación y por ende una disminución en la duración total del tiempo de viaje. Desde el punto de vista social, mejorará la calidad de vida de la población dado que es el modo más económico para viajar para el usuario. A su vez, desde el Estado se busca brindar siempre a los usuarios un servicio de calidad con material rodante de última generación y con todas las medidas de confort y seguridad.

Alcance del convenio

• LÍNEA BELGRANO SUR: adquisición de 111 coches, repuestos, herramientas, capacitación y asistencia técnica.

• LÍNEA SARMIENTO: adquisición de 45 coches eléctricos, que permitirán incorporar 5 formaciones a la línea y mejorar la frecuencia del servicio.

• TREN DE LA COSTA: adquisición de 20 coches eléctricos y repuestos que permitirán sumar 10 formaciones a la línea, mejorando la frecuencia del servicio.

• SERVICIOS REGIONALES Y DE CERCANÍAS: adquisición de 90 coches diésel y repuestos que permitirán incorporar 30 formaciones autopropulsadas, mejorando las frecuencias del servicio.

• PARA TODAS LAS LÍNEAS: adquisición de rieles y aparatos de vías. Y adquisición de tecnología para la operación ferroviaria.