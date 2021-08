Raverta apoyó dar un debate en el Congreso para reducir la jornada laboral

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había salido a descartar una discusión en ese sentido.

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, apoyó en Mar del Plata la posibilidad de dar un debate en el Congreso para que la jornada laboral se reduzca a seis horas, al considerar que "el objetivo" del Gobierno "es generar más y mejores trabajo". El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había salido a descartar una discusión en ese sentido.

"La reducción de la jornada laboral se instaló como una de las grandes discusiones de la campaña electoral y apoyó la posibilidad de dar el debate dentro del Congreso de la Nación. Hay que construir una síntesis necesaria para instrumentar legislativamente las definiciones normativas" señaló la funcionaria. Raverta formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa junto a los precandidatos del oficialismo y referentes sindicales Sergio Palazzo (Bancarios), Hugo Yasky (CTA), Vanesa Siley (Judiciales) y Walter Correa (Cuero); también estivo presente la concejal local del Frente de Todos (FdT), Virginia Sívori.

El encuentro se llevó a cabo en el hotel de Molineros ubicado en la ciudad balnearia, donde todos plantearon "la necesidad" de discutir la realidad marplatense y se refirieron al debate por la reducción de la jornada laboral. En ese contexto, Raverta señaló que se necesita "un Poder legislativo que tenga muchas voces para que el círculo virtuoso de la economía nos permita que asalariados y jubilados puedan estar siempre con un poco más capacidad de compra".

"Las síntesis se construyen desde las verdades relativas de los espacios. Claramente, en nuestra fuerza, hay distintas miradas sobre los problemas de cómo hacer que la Argentina se reconstruya a partir de poner en marcha el motor económico para que haya cada vez más y mejores trabajos", agregó.

Para finalizar, la titular de la Anses aseguró que "en el Gobierno todos compartimos el objetivo de poner en marcha un motor económico para que el mercado formal de trabajo se amplíe de tal manera que una enorme cantidad de argentinos y argentinos puedan ser incluidos".

El contrapunto con Matías Kulfas

En medio de la discusión sobre la propuesta de reducir la jornada laboral, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que en la Argentina "no es posible" con igual salario. El debate se centra en si ese recorte de horas involucraría o no una reducción de los salarios. Sin rebaja de sueldos, "las pymes no estarían en condiciones de aplicar esa medida".

"En términos conceptuales, bienvenido sea trabajar menos y tener una vida más plácida. Pero este es un contexto muy difícil de la Argentina. Bajar la jornada laboral de 8 a 6 horas equivale a aumentar el salario horario más o menos un 33 por ciento. Y hay pymes que no están en condiciones de afrontar esos costos", señaló el funcionario. "Esto es lo impensable acá. La Argentina no tiene salarios altos como para pensar en trabajar un poco menos y ganar un poco menos", agregó en declaraciones a AM 750.