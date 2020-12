El Grupo Clarín comunicó que todos los trabajadores de Todo Noticias (TN) deberán volver a sus puestos de trabajo a partir del 21 de diciembre pese a que los contagios por coronavirus siguen siendo un peligro. La Comisión Interna de delegados que representan a los trabajadores alertan que no hay condiciones de seguridad sanitaria para la vuelta al trabajo. El escándalo por los trabajadores cesanteados.

"Informamos a todo el personal que a partir del martes 1 de diciembre todos los trabajadores deberán volver a sus tareas presenciales en sus horarios normales y habituales", comunicó Artear a los trabajadores en un comunicado interno al que tuvo acceso El Destape. Tras el reclamo de los empleados, la firma decidió que la vuelta sea el 21 de diciembre.

Los trabajadores denuncian que la redacción no tiene las condiciones de seguridad sanitarias necesarias y que la decisión de volver los expone. Además alegan que sus tereas fueron realizadas con eficiencia con el sistema remoto y argumentan que otros medios de comunicación no hicieron volver a los periodistas a sus puestos.

"No hay vidrios que nos separen, no hay distancia de dos metros entre las computadoras y estamos en un lugar cerrado. Volver nos pone en peligro", explican a El Destape desde la Comisión Interna de Delegados. En el mensaje en que anuncian el regreso, Artear apela a "la responsabilidad individual". El comentario no cayó bien entre los empleados que lo ven como una contradicción: por un lado piden responsabilidad, pero ellos los obligan a volver a sus puestos pese a que la pandemia continúa.

"Fuera de los problemas de seguridad sanitaria que tiene la empresa, también hay problemas de transporte. Nosotros deberíamos usar transporte público, otro riesgo innecesario", sostienen. Los trabajadores pidieron a la empresa que vuelva a postergar la vuelta al canal para después de las fiestas y cuando en la Argentina haya una vacuna.

"En enero muchos se tomarán vacaciones y habrá menos contacto en la redacción", sostuvieron y agregaron que además expondrán a sus familias en las fiestas en caso de que retomen el 21 de diciembre.

A los trabajadores con riesgo de vida, les pagan la mitad

Al menos cinco trabajadores de Artear que son población de riesgo frente a la pandemia por tener asma o diabetes fueron "dispensados" y les pagan sólo el 50 por ciento del salario violando el Decreto de Necesidad y Urgencia que extendió el aislamiento.

La empresa en los recibos de sueldo informa que les reduce la mitad del salario por tener licencia por enfermedad. La aclaración es un doble problema: primero porque impide a los trabajadores el acceso a los derechos establecidos por el DNU y por otra parte la licencia permite a la empresa despedir con causa a los empleados al termino de un año.

"Les pedimos que saquen la licencia y nos dijeron que lo iban a hacer. Cuando llegó el nuevo recibo, los empleados vieron que seguía igual y fuimos a hablar con el jefe de Recursos Humanos de Artear, Franco Cosentino, que nos dijo que finalmente no lo sacaron porque habíamos realizado una denuncia en el Ministerio de Trabajo", sostuvieron los delegados.